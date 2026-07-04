La pizza esce dai laboratori e conquista la spiaggia. Martedì 7 luglio l’Oktagona Beach di Brindisi, ospiterà, dopo l’edizione 2023, la prima semifinale della Pizza Bit Competition, il contest nazionale promosso e organizzato da Molino Dallagiovanna, regalando al pubblico un appuntamento unico nel suo genere: per la prima volta una competizione professionale dedicata alla pizza approda sul litorale, trasformando una gara tecnica in una vera festa estiva aperta a professionisti, appassionati e curiosi.

Dalle ore 13.00 fino alle 19.00, nove tra i migliori pizzaioli selezionati durante le gare regionali si sfideranno nella realizzazione della propria interpretazione di pizza utilizzando Blackery, l’innovativa miscela firmata Molino Dallagiovanna, protagonista della competizione. Una sfida che metterà alla prova tecnica, creatività e capacità di valorizzare un ingrediente capace di aprire nuove possibilità espressive nel mondo della pizza contemporanea.

A contendersi l’accesso alla finalissima saranno:

Antonino Giorgio Rugolo – Mordi & Fuggi, Falcone (ME)

Umberto Cuomo – Pizzaci, Pomigliano d’Arco (NA)

Andrea Aversano Stabile – Casa Stabile, Como (CO)

Antonino La Motta – Galloway Messina, Messina (ME)

Ruggiero Francavilla – Pizzeria Francavilla – Pizzeria Oltre, Barletta (BT)

Ivan Correnti – Il Principà Pizzeria, Enna (EN)

Salvatore Spennato – Sasà Saperi & Sapori, Torre Suda (LE)

Lorenzo Minervini – La Macchia degli Esperti, Molfetta (BA)

Francesco Pio Comune – Trattoria Pizzeria da Cesira, Benevento (BN)

Ma la giornata non sarà soltanto una competizione. Al termine della gara, infatti, la spiaggia dell’Oktagona si trasformerà in un grande momento di convivialità con un aperitivo accompagnato dalla musica e dall’intrattenimento di RDS, dando vita a una festa che celebra la pizza, il territorio e la cultura della condivisione.

Le iscrizioni alla quarta edizione della Pizza Bit Competition hanno coinvolto professionisti provenienti da tutta Italia, dando il via a un percorso articolato in nove selezioni regionali – tre al Nord, tre al Centro e tre al Sud – che hanno decretato i semifinalisti.

La tappa di Brindisi inaugura il ciclo delle tre semifinali, dalle quali usciranno i pizzaioli che accederanno alla finale in programma a settembre 2026 nella sede di Molino Dallagiovanna a Gragnano Trebbiense (PC), dove sarà proclamato il nuovo Dallagiovanna Pizza Ambassador.

Le semifinali e le finali della Pizza Bit Competition di Molino Dallagiovanna sono presentate dalla collaudata coppia di chef e noti conduttori televisivi Andrea Mainardi e Daniele Persegani

Con la tappa di Brindisi, la Pizza Bit Competition conferma la volontà di portare la cultura della pizza fuori dagli schemi, trasformando una competizione professionale in un’esperienza capace di unire alta tecnica, spettacolo e intrattenimento in una cornice d’eccezione: quella del mare.