Si è tenuto nei giorni scorsi il Business Corner Experience, l’appuntamento promosso da ANCE Brindisi e dai Professionisti di Confcommercio Brindisi che ha trasformato l’Estoril Beach Club in un vero hub di connessioni tra professionisti, imprese e mondo creativo. Una serata pensata per valorizzare la comunità e raccontare Brindisi attraverso le sue eccellenze.

Il filo conduttore — “Il network come motore per unire culture e tradizioni” — ha orientato l’intero evento, mettendo al centro la relazione come leva di crescita e la collaborazione come visione condivisa. Vi hanno partecipato numerosi rappresentanti del territorio, imprenditori e professionisti che hanno riconosciuto nel Business Corner Experience un’occasione concreta di dialogo e sinergia.

Così come evidenziato dal Presidente di Ance Brindisi Angelo Contessa, “rientra tra le finalità dell’iniziativa la valorizzazione dei corpi intermedi (all’iniziativa erano presenti i Presidenti di Ance, Confcommercio e Confindustria) per sviluppare anche a Brindisi la capacità dello ‘stare insieme’, a totale beneficio della crescita territoriale”.

Ma “Business Corner Experience” è anche molto altro. La scelta della location, ad esempio, rientra in una chiara volontà di traguardare una rigenerazione urbana con l’intervento del mondo delle imprese e attraverso la valorizzazione di luoghi simbolici e di grande valenza per i cittadini.

Nel corso dell’iniziativa ampio spazio riservato anche alla cultura. Nel giardino della location, infatti, è stata ospitata un’esposizione dedicata al patrimonio artistico locale, con un percorso immersivo tra creazioni capaci di raccontare identità e storie del territorio. La serata è stata scandita da diverse parentesi artistiche: dal Dj Set di Dario Spagnolo alle performance delle danzatrici di pizzica, che hanno portato in scena l’energia autentica della cultura salentina.

Tra i momenti più significativi, la presenza dell’artista-scultore Domenico Sepe, che ha realizzato dal vivo l’opera “Onde in attesa”, ispirata al ritmo del mare e ai volti dei marinai, custodi di memorie e tradizioni. L’opera è stata consegnata dal Presidente Contessa al Presidente di Confindustria Brindisi Giuseppe Danese, con l’intento di rafforzare sinergie e collaborazioni.

Spazio anche ai riconoscimenti: tre professionisti brindisini sono stati premiati (con una scultura in vetro realizzata dall’artista Maria Concetta Malorzo) per l’impegno dimostrato nel generare valore per la comunità. A ricevere l’onorificenza, la dott.ssa Antonella Miccoli, Responsabile del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale della ASL Brindisi; la dott.ssa Anna D’Agnano, Dirigente ARPA Puglia; e il dott. Salvatore Giuliano, Dirigente Scolastico dell’IISS Ettore Majorana di Brindisi. Il premio è stato conferito anche alla dott.ssa Giorgia Tedesco, autentico “motore” dell’iniziativa. “Giorgia – ha affermato il Presidente di Confcommercio Gianni Corciulo – presiede il gruppo di professionisti di Confcommercio e rappresenta una risorsa per la nostra Associazione, ben oltre i confini della nostra provincia”.

A chiudere la serata, il ‘pastry show’ del maestro pasticcere Fabio Ravone, che ha regalato agli ospiti un momento di alta creatività gastronomica.

L’evento, organizzato dalla società Risolvi S.r.l., è stato reso possibile grazie al sostegno di numerosi partner del territorio: l’Ente di Formazione Pasternak, la Banca Popolare Pugliese, il Consorzio Stabile BUILD, il Centro Dentistico San Lorenzo, la Gioielleria Nuzzo, l’Agenzia Brindisi Porto – Assicurazioni Generali, Margherita Iaia – capo divisione Bimby, Servizi Renew S.r.l.s, Automobili Corciulo, Brindisitime e Ottica Cuppone.