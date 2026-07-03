Domani sabato 4 luglio, la giornata conclusiva di Puglia Showcase 2026 unirà la scena artistica alla riflessione sulle politiche culturali del Mezzogiorno. Accanto agli ultimi spettacoli previsti in programma, la città brindisina ospiterà l’atteso confronto istituzionale dedicato alle connessioni tra territori, buone pratiche e nuove strategie di sviluppo culturale.

Il programma si apre alle ore 9.30 con Caravaggio. Di chiaro e di oscuro, testo di Francesco Niccolini interpretato da Luigi D’Elia, con la regia di Enzo Vetrano e Stefano Randisi (produzione Mesagne Capitale Cultura di Puglia 2023, Umana Meraviglia, Compagnia Inti, Le tre Corde -compagnia Vetrano-Randisi, Teatri di Bari). Un racconto teatrale dedicato alla vita inquieta e rivoluzionaria del grande maestro della pittura italiana.

Alle ore 10.30, a I Portici – Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia”, si terrà Visioni dal Sud: Cultura, Comunità e Connessioni, uno dei momenti centrali dell’edizione 2026. L’incontro nasce dall’esigenza di promuovere un confronto concreto sulle buone pratiche e su una progettualità comune tra le Regioni del Sud, favorendo la costruzione di un sistema culturale integrato capace di valorizzare le esperienze già in atto e di aprire nuove traiettorie di collaborazione.

Sono previsti i saluti di Antonio Decaro, Presidente della Regione Puglia; Antonio Parente, Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, da remoto; e Pietro Cannella, Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura, con un video saluto. Introduzione e conclusioni saranno affidate a Silvia Miglietta, Assessora alla Cultura e Conoscenza della Regione Puglia. Interverranno rappresentanti delle Regioni Campania, Calabria, Basilicata, Sardegna e Abruzzo, insieme a Claudia Barattini segretario culturale dell’IILA – Istituto Italo-Latino Americano e Paolo Ponzio, Presidente di Puglia Culture. Modera Domenico Barbuto, Segretario Generale AGIS.

Nel pomeriggio, alle ore 17 al Teatro Sociale, Modugno prima di volare di Teatro Koreja racconterà le radici di Domenico Modugno. Lo spettacolo, scritto da Angelo De Matteis con Salvatore Tramacere, vede in scena Angelo De Matteis, Emanuela Pisicchio ed Enrico Stefanelli, con la regia di Salvatore Tramacere.

A chiudere il cartellone, alle ore 18.30, sarà Arvo Pärt vs David Bowie di Equilibrio Dinamico Repertory Dance Company. Il progetto porta la firma coreografica di Roberta Ferrara e Gianni Notarnicola e vede in scena Anabel Barotte Moreno, Tonia Laterza, Daniela Santoro, Alberto Tafuni e Bakit Zerilli, in un dialogo tra le suggestioni sonore del compositore estone e l’universo creativo della rockstar britannica.

La giornata terminerà a Villaggio Puglia con Bande di Puglia, a conclusione di quattro giornate che hanno trasformato la Puglia in un luogo di incontro tra compagnie di teatro e di danza, circa 200 operatori culturali, critici, giornalisti e istituzioni provenienti dall’Italia e dall’estero.

Puglia Showcase 2026 è ideato da Puglia Culture e promosso dalla Regione Puglia. La manifestazione si svolge con il patrocinio di Rai Puglia, Ordine dei Giornalisti della Puglia e ANCT-Associazione Nazionale Critici di Teatro. Media partnership: Rai Radio 3 e Teatro e Critica. L’iniziativa è finanziata con risorse del Fondo di Rotazione POC 2021-2027 ed è realizzata in collaborazione con il Comune di Fasano.

Ufficio Stampa Puglia Culture