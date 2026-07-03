L’Aurora Volley Brindisi annuncia l’arrivo di Ludovica Vuoso, opposta classe 2004, per la stagione 2026/27.

Nata e cresciuta sull’isola di Ischia, Ludovica muove i primi passi nella Futura Volley di Lacco Ameno, dove completa tutta la trafila giovanile. Il percorso di crescita prosegue poi tra Veneto e Sicilia con San Zenone e Modica, esperienze in cui si mette in luce sia nelle formazioni Under che in prima squadra.

Negli anni successivi arriva il salto in Serie B, campionato in cui ha giocato con le maglie di Bari, San Salvatore Telesino, Castellana Grotte e San Lucido. Nell’ultima stagione ha giocato nella Serie C Toscana con la Pallavolo Follonica.

L’ingaggio dell’attaccante campana porta in squadra caratteristiche che mancavano: fisicità, potenza e, nonostante la giovane età, un bagaglio di esperienza già solido maturato in categorie e contesti diversi.

Sull’arrivo della nuova opposta è intervenuto il Vice Presidente Daniele De Leonardis:

“Eravamo in cerca di un’atleta con queste caratteristiche. Abbiamo trovato in Ludovica tutto quello che ci serviva: forte fisicamente, giovane ma allo stesso tempo esperta.

Siamo riusciti a strapparla a squadre di categorie superiori, e il fatto che abbia scelto la nostra offerta ci rende orgogliosi. È un segnale che il progetto e il percorso che abbiamo pensato per lei sono validi.”

Queste le prime parole di Ludovica Vuoso da nuova giocatrice biancoazzurra:

“Sono davvero felice e orgogliosa di entrare a far parte della famiglia dell’Aurora Volley Brindisi: fin dal primo contatto ho percepito la serietà e l’ambizione di questo progetto.

Voglio dare il massimo ogni giorno, crescere come giocatrice e mettermi a disposizione di staff e compagne per regalare soddisfazioni a una tifoseria calorosa come quella brindisina.”