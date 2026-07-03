I motori della pallavolo italiana di vertice tornano ad accendersi in vista della stagione 2026/2027, un campionato che si preannuncia tra i più competitivi ed avvincenti degli ultimi anni per la Serie A2 Tigotà. Con i riflettori puntati sulle nuove geografie del volley nazionale e un livello tecnico in costante ascesa, le squadre sono già al lavoro per definire gli equilibri in campo. In questa cornice di grandi ambizioni, la Olio Pantaleo Fasano lancia subito un messaggio chiaro alle dirette concorrenti, confermando di voler recitare un ruolo da assoluta protagonista nel torneo che verrà.Il cuore pulsante dell’attacco gialloblù continuerà infatti a battere al ritmo argentino. La società pugliese ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Candela Sol Salinas, che guiderà il reparto schiacciatrici della squadra anche nella prossima stagione. Una riconferma blindata, fortemente cercata e voluta dal club guidato dal presidente Renzo Abete, intenzionato a dare continuità a un progetto tecnico rivelatosi vincente sotto la guida del confermato coach Paolo Totero. Salinas, 26 anni e un’altezza di 183 centimetri, è stata la vera trascinatrice e protagonista assoluta di un’annata che ha scritto pagine indelebili nella storia dello sport fasanese. Arrivata in Puglia con un curriculum pesante – impreziosito dai titoli nazionali conquistati in patria con la maglia del Boca Juniors e dalle prestigiose convocazioni con la nazionale Albiceleste – l’atleta sudamericana ha impiegato pochissimo tempo a prendersi la scena e la leadership dello spogliatoio. Grinta, determinazione e una straordinaria lucidità nelle scelte d’attacco: queste le doti che hanno permesso a Candela di trascinare la Pantaleo prima verso una salvezza matematica anticipata e, successivamente, fino allo storico traguardo della Pool Promozione, culminato con un clamoroso settimo posto nazionale.La gioia della giocatrice traspare interamente dalle sue prime parole dopo la firma del rinnovo: “Sono davvero felice di continuare ad essere una giocatrice della Pantaleo Fasano. Dopo aver vissuto una stagione importante, tornare qui è una scelta che mi rende orgogliosa e molto motivata. Mi sento pronta ad affrontare questo nuovo anno con ancora più esperienza, entusiasmo e voglia di migliorare, sia a livello personale che di squadra”. Un pensiero speciale, Salinas lo ha dedicato anche all’ambiente fasanese, rivelatosi una vera e propria arma in più durante le partite casalinghe: “Non vedo l’ora di ritrovare le mie compagne, lo staff e soprattutto tutti i tifosi che ci hanno accompagnato con tanto affetto. L’energia e il sostegno che si vivono durante i match sono davvero speciali e spero di rivedervi ancora più numerosi quest’anno, per condividere insieme nuove emozioni e grandi sfide”. Con questo fondamentale tassello nel roster, che va ad aggiungersi ai nuovi innesti del volley mercato, la Olio Pantaleo Fasano si proietta ai nastri di partenza del campionato 2026/2027 con la certezza di poter far tremare chiunque.

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