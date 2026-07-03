Brindisi si prepara ad accogliere una delle campagne ambientaliste più longeve e rappresentative d’Italia. Dal 5 all’8 luglio farà infatti tappa in città Goletta Verde, la storica iniziativa di Legambiente che quest’anno celebra il prestigioso traguardo dei 40 anni di attività.

Per quattro giorni il capoluogo adriatico sarà il centro di incontri, momenti di confronto, iniziative divulgative e monitoraggi scientifici dedicati alla tutela del mare e delle coste, con la presenza delle storiche imbarcazioni Catholica e Oloferne, ormeggiate sul lungomare Regina Margherita, davanti alla Scalinata Virgiliana.

L’iniziativa prenderà il via domenica 5 luglio, alle ore 19, nel giardino dell’ex convento di Santa Chiara, con la festa dedicata ai quarant’anni di Goletta Verde. L’appuntamento coinciderà anche con l’arrivo dei ciclisti e fotografi della Rappiandò 2026, la randonnée che percorre l’intera Via Appia. Durante la serata saranno ripercorse le quattro decadi della campagna ambientalista e sarà presentato il book fotografico realizzato lungo l’antico tracciato della Via Appia.

Sempre dal pomeriggio di domenica sarà possibile ammirare sul lungomare le due golette protagoniste della campagna, simbolo di un impegno che dal 1986 attraversa i mari italiani e il Mediterraneo per monitorare la qualità delle acque, denunciare le aggressioni ambientali, contrastare le illegalità e promuovere la partecipazione dei cittadini nella difesa dell’ambiente.

La giornata di lunedì 6 luglio si aprirà alle ore 9 alla Scala Virgiliana con l’incontro ufficiale tra le golette Catholica e Oloferne, nell’ambito dell’iniziativa “Da 40 anni controcorrente – Buon compleanno Goletta Verde”. Interverranno, tra gli altri, il comandante della Capitaneria di Porto di Brindisi, Luigi Amitrano, il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, la presidente di Legambiente Puglia, Daniela Salzedo, e il presidente della Provincia di Lecce, Fabio Tarantino. Al termine è prevista una navigazione riservata alla stampa.

Martedì 7 luglio, alle ore 10.30, l’ex convento di Santa Chiara ospiterà il convegno “Mediterraneo, mare di pace. Rinnovabili, transizione ecologica e cooperazione tra i popoli”, dedicato alle prospettive energetiche e ambientali del Mediterraneo. Dopo i saluti istituzionali del presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Francesco Mastro, e del sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, il confronto vedrà la partecipazione di rappresentanti del mondo accademico, delle imprese, della Regione Puglia e di Legambiente.

La manifestazione si concluderà mercoledì 8 luglio, alle ore 10.30, nel Salone dell’Autorità Portuale, con la conferenza stampa durante la quale saranno presentati i risultati del monitoraggio di Goletta Verde e Goletta dei Laghi sulle acque pugliesi. All’incontro parteciperanno, tra gli altri, la presidente di Legambiente Puglia Daniela Salzedo, l’assessora regionale all’Ambiente e Clima Debora Ciliento, il direttore generale di ARPA Puglia, Vito Bruno, la portavoce di Goletta Verde Laura Brambilla e il responsabile dell’Area 3 di CONOU, Marco Paolilli.

La tappa brindisina rappresenta uno dei momenti più significativi dell’edizione 2026 della campagna, confermando il ruolo della città quale punto di riferimento per il dibattito sulle politiche ambientali, sulla tutela del mare e sulla transizione ecologica nel Mediterraneo.