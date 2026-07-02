

Torna come ogni anno a Ceglie Messapica l’atteso appuntamento con il Festival dei Giochi, in programma dal 30 luglio al 2 agosto 2026 organizzato dall’APS Casarmonica, con il patrocinio del Comune di Ceglie Messapica e sotto la direzione artistica di Mirko Lodedo. Per quattro giorni, il centro del paese tornerà a trasformarsi in un regno senza tempo, dove ogni strada diventa un’avventura fatta di gioco, socialità, condivisione e crescita collettiva.

L’identità di questa ventunesima edizione si svela a partire dalla locandina ufficiale, realizzata come sempre da Giuseppe Balestra. L’illustrazione racchiude lo spirito e il tema di quest’anno: “Abilmente diversi”. Nella grafica, Ludovico (l’anima del festival) spicca il volo proprio come Icaro che, usando l’ingegno e la fantasia, ha dato forma a un desiderio profondo. Ludovico ci ricorda che non esistono confini insuperabili quando si gioca e si impara a guardare oltre, sempre con leggerezza.

Il tema vuole essere un omaggio a tutti coloro che usano le proprie personali abilità, la propria unicità e un pizzico di creatività per raggiungere ogni obiettivo e realizzare i propri sogni, superando qualsiasi barriera fisica o culturale.

Il ricco calendario di attività promette divertimento per tutte le età, dai bambini agli adulti, alternando tradizione, musica e sport inclusivi. Ecco l’anteprima del programma: giovedì 30 luglio il Festival si aprirà come da tradizione con l’energia del Corteo del Piccolo Popolo e la Cerimonia Inaugurale in Piazza Plebiscito. Scritta originariamente da Gianfranco Caroli, la cerimonia è stata riadattata quest’anno da Giuseppe Ciciriello, e vedrà la partecipazione di Silvio Gioia, dello stesso Ciciriello, di Mirko Lodedo e delle associazioni I Portatori di Gioia, Il Gabbiano e La Luna nel Pozzo. Al termine, si darà ufficialmente il via alle attività con un grande gioco di comunità e con le danze francesi. Venerdì 31 luglio con “La Città che gioca” si entrerà nel vivo della manifestazione: i vicoli e le piazze del centro storico si trasformeranno in un campo da gioco a cielo aperto, con attività intergenerazionali e tantissimi nuovi giochi costruiti nella Bottega di Ludovico e animati dai volontari del festival. Spazio poi all’agonismo con il torneo del Biliardone Umano e, a seguire sul palco, una coinvolgente gara di tradizione a cura di Felice Suma, “Il Mozzica Fave”. La serata si chiuderà in festa con il concerto live degli Abbasc e subito dopo con Lo swing in piazza a cura di Ceglie Swing. Sabato 1 agosto mentre nel pomeriggio “La Città che gioca” continuerà a riempire i vicoli del borgo, in prima serata i riflettori si accenderanno su un torneo speciale una partita di Baskin (basket inclusivo) a cura dell’APS Terzo Tempo e Messapica Basket Ceglie. Seguirà il leggendario e tradizionale Grande Tiro alla Fune, che anticiperà un grande appuntamento musicale: il concerto di Bandadriatica, che festeggerà sul palco del festival i suoi vent’anni di attività. A chiudere la terza giornata saranno le immancabili danze francesi in cerchio. Domenica 2 agosto, giornata conclusiva, il festival cambia volto per dare spazio alle grandi sfide. Si parte con la disputa dello scatenato Gran Premio dei Carrettoni e la Staffetta più pazza del mondo a cura dell’Atletica Ceglie Messapica, si prosegue con l’energia rock e travolgente di Carlo Poddighe Superego (one man band) e si chiude in bellezza con l’attesissimo Palio della Cuccagna.

Come per ogni edizione, la partecipazione a tutte le attività e ai giochi sono liberi e gratuiti.