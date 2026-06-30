“Oggi in Consiglio regionale abbiamo approvato la legge Zero-Sei, pensata per i bambini e per le famiglie. Una norma che garantisce il diritto all’educazione e pari accesso a nidi, sezioni primavera e scuole dell’infanzia, dai primi mesi di vita fino ai sei anni. È una legge inclusiva, che costruisce un sistema integrato, guarda alle fragilità e punta alla progressiva gratuità dei servizi. Ogni bambino, che nasca in una grande città o in un piccolo centro, deve avere lo stesso diritto al gioco, alla cura e all’apprendimento. Con lo stesso spirito abbiamo approvato la Nota di aggiornamento al Defr 2026-2028, rafforzando la programmazione su sviluppo sostenibile, benessere sociale e tutela ambientale. Abbiamo inoltre prorogato fino al 2029 il divieto di pesca del riccio, per proteggere l’ecosistema marino. Continuiamo a lavorare per una Puglia più equa, giusta e sostenibile.”

Lo ha dichiarato il Presidente Toni Matarrelli al termine della seduta odierna del Consiglio regionale.