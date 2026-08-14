Torna il concertone della Taricata ad accendere il Ferragosto di piazza Leonardo Leo a San Vito dei Normanni.

L’ensemble di pizzica e canti popolari, con i suoi ben 49 anni di storia, emozionerà il pubblico del 15 agosto con un vivace repertorio che racchiude tradizione, dialogo costante con i testimoni del passato, ricerca, innovazione.

Taricata, che vuol dire radice feconda, tornerà nell’atteso appuntamento estivo sanvitese dopo alcuni anni di stop. Lo farà per dare nuova vita a quello che, per quasi vent’anni, è stato un rito collettivo fatto di memoria e di autentica identità culturale.

La furia della danza, e talvolta i suoi ritmi cadenzati, la gestualità, la potenza dei suoni, il valore dei colori: tutto porterà a liberarsi dal “veleno”, dal leggendario morso del ragno che ancora oggi cerca guarigione attraverso questo ritmo. La pizzica resiste al tempo e sa ancora mettere a nudo l’anima, ne racconta dolore, voglia di riscatto e di rinascita.

Nel 1982 fu proprio il M° Mario Ancora a dare il nome di “Pizzica di Santu Vitu” alla nostra pizzica “originaria” in La minore, utilizzata in particolar modo nel rito coreutico musicale del tarantismo sanvitese. Una melodia malinconica che narra di un fenomeno intenso e dalle grandi peculiarità a San Vito dei Normanni.

Il concerto, come sempre, sarà un importante tributo alla memoria del grande e sempre vivo Lorenzo Caiolo, co-fondatore e per quarant’anni responsabile culturale di Taricata.

Ospiti della serata saranno i ballerini Daniela Mazza, Andrea Caracuta e Iris Friscìna, che con la loro appassionata danza porteranno nel cuore di San Vito la potenza e la grazia della pizzica.

La conduzione sarà affidata al giornalista Gianmichele Pavone.

Il concerto Taricata è parte del cartellone degli eventi estivi organizzati dall’Amministrazione Comunale per la rassegna “L’estate addosso. Sun Vito Summer 2026”.

L’inizio è previsto per le ore 21.30.

L’ingresso è libero e particolarmente gradita la partecipazione.

Taricata vi aspetta!

L’Orchestra Popolare Taricata:

• Mario Leo- voce e nacchere

• Silvana Gagliani – voce

• Gina Ancora – voce

• Stefania Ancora – voce e danza

• Isabella Benone – violino

• Fabio Di Viesto – chitarra

• Daniel Bulgaru – clarinetto e sassofono

• Francesco Salonna – basso

• Andrea Platania – drums e tamburello

• Francesco Massaro – tamburello

• Daniela Mazza – danza

• Andrea Caracuta – danza

• Iris Friscìna – danza

• Mario Ancora – fisarmonica e organetto