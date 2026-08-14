Questa mattina il Sindaco Francesco Rogoli e l’Assessore ai Lavori Pubblici, Luigi Vizzino, insieme ai tecnici comunali dell’Area III – Lavori Pubblici, hanno effettuato un sopralluogo sul territorio per verificare lo stato di avanzamento dei cantieri aperti in città per l’installazione della nuova rete in fibra ottica.

La visita sui cantieri ha permesso di fare il punto sulle modalità operative e sulle tempistiche degli interventi, soprattutto alla luce della normativa nazionale introdotta per l’attuazione del PNRR che, per i lavori in questione, deroga all’applicazione del regolamento comunale in materia di manutenzione stradale (Regolamento “Pianificazione della manutenzione stradale apertura e chiusura dei cavi in sede stradale” approvato con delibera di consiglio comunale n. 65 del 13 dicembre 2018).

Facendo seguito a precedenti diffide inoltrate dall’Ufficio Tecnico alle ditte operatrici e rilevate in sede di sopralluogo ulteriori criticità, le aziende interessate sono state immediatamente convocate sul posto e diffidate a mettere in sicurezza i cantieri. Nell’ambito delle attività di verifica, in collaborazione con il Comando di Polizia Locale, sono state elevate alcune sanzioni per violazione del Codice della Strada.

“In questa fase delicata della posa delle infrastrutture digitali – ha sottolineato il Sindaco Francesco Rogoli– l’attenzione dell’Amministrazione è massima. I tecnici comunali stanno monitorando puntualmente i lavori in corso, mantenendo un’interlocuzione con le ditte esecutrici. L’obiettivo primario è tutelare il patrimonio stradale cittadino, pretendendo il rispetto degli obblighi di ripristino, specialmente per le strade di più recente rinnovamento”.

L’Amministrazione, pur trattandosi di un intervento strategico disciplinato da normativa nazionale speciale, continuerà a seguire da vicino l’evoluzione dei cantieri, vigilando sulla corretta esecuzione dei lavori e sui ripristini necessari, assicurando vicinanza alle esigenze dei cittadini per limitare al massimo i disagi e garantire l’integrità del territorio.