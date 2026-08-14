Incidente stradale questa mattina sulla SP52, la strada che collega Francavilla Fontana a San Marzano. Per cause ancora in fase di accertamento, una Fiat 500 è uscita dalla carreggiata, ha divelto un segnale stradale e, secondo una prima ricostruzione, ha terminato la propria corsa contro un albero, prendendo successivamente fuoco.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana. La conducente, unica occupante dell’auto, era riuscita a uscire autonomamente dal veicolo prima dell’arrivo dei soccorritori.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’intera area interessata dall’incidente.

La dinamica e le cause del sinistro sono al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto.