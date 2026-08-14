Il meteo parla chiaro: “Francavilla Fontana, 15 agosto minima 23° massima 32° vento da Nord”: la giornata ideale per festeggiare l’imminente Ferragosto anche tra arte e bellezza, binomio offerto a profluvio dalle 64 opere originali che, nel Castello Imperiali di Francavilla Fontana (Brindisi), danno vita a «Barocco e Neobarocco da Rubens a Mitoraj».

La Grande Mostra organizzata da Micexperience Puglia Rete d’Imprese, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Nazionali Puglia del Ministero della Cultura e la Città di Francavilla Fontana e curata dal prof. Pierluigi Carofano propone la bellezza delle opere esposte anche nel giorno clou dell’Estate, nella consapevolezza di offrire ai Pugliesi e ai vacanzieri un’occasione unica di godere di arte e bellezza.

Proprio in queste ore, mentre una comitiva di visitatori appositamente giunta da Foggia ha detto di aver voluto con piacere sfidare il caldo agostano per la mostra organizzata da Puglia Walking Art, un’altra giunta da Ruvo di Puglia – dando seguito alle precedenti esperienze di Grandi Mostra promosse da Puglia Walking Art – ha voluto manifestare il proprio consenso considerando la mostra francavillese «unico punto di riferimento eccellente in Puglia per godere appieno dell’arte».

Ecco perché quest’anno il Ferragosto si festeggia anche tra arte e bellezza nelle Sale del Castello Imperiali, con la mostra che resterà aperta al mattino dalle 9:30 alle 13:00 e al pomeriggio/sera dalle 17:00 alle 21:00, offrendo un’occasione imperdibile per ammirare capolavori che attraversano secoli di arte, dal genio di Rubens fino alle opere di Mitoraj.

Il tutto con un elemento caratterizzante in più: le visite guidate gratuite su prenotazione.

Orari di apertura:

Mattino: 9.30 – 13.00

Pomeriggio/Sera: 17.00 – 21.00

📞 Info e prenotazioni: 327 011 2818

Info: www.pugliawalkingart.com