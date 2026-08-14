CISTERNINO (BR) – Un museo a cielo aperto. Grande attesa a Cisternino per il ritorno dell’evento culturale arrivato alla dodicesima edizione della Notte Verde tra artigianato e biodiversità previsto il 18 e 19 agosto dedicato al tema evocativo “Pietra su Pietra”. L’evento è organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale Urbieterre APS, apprezzata organizzazione guidata dall’instancabile presidente Giuseppe Losavio che realizza puntualmente con grande puntualità eventi culturali di rilievo (centenario stazione Ferrovie Sud-est, fiera della Bomminella e Presepe Vivente e tanto altro) con la collaborazione del Comune di Cisternino, il Patrocinio della Regione Puglia e il sostegno di enti pubblici e privati. La manifestazione trasformerà il centro storico in un grande museo diffuso a cielo aperto e in un percorso esperienziale a “cantieri vivi”.

La manifestazione prevede quattro macro-aree tematiche: La prima è “La pietra parla” in Piazza Garibaldi – Un viaggio visivo e sonoro dove i maestri artigiani mostreranno dal vivo la costruzione in scala di trulli in pietra a secco, con la spiegazione di tecniche millenarie tramandate alle generazioni.

La seconda area in Piazza Marconi dal titolo “Radici di pietra” – Spazio interattivo dedicato alla tutela del territorio, con installazioni, laboratori ed esposizioni volti a far conoscere e toccare con mano la biodiversità locale.

La terza area in Largo Amati dal titolo “Le mani si incontrano” – Un importante momento di dialogo interculturale che vedrà la straordinaria partecipazione dell’Istituto di cultura persiana.

Quarta area sonora in Pineta a ritmo di musica. Il festival sarà arricchito Martedi 18 Agosto parte con il soprano Silvia Lorenzi nello spettacolo “Vette di latte”, seguito dall’energia travolgente dei Mundial con il loro “Culacchi tour”.

Mercoledì 19 agosto in via Roma concerto dei Tarantolati di Tricarico, con il tour “Balla Carme”, a ritmo di pizzica salentina.

Ad arricchire l’esperienza dei visitatori ci saranno gli stand gastronomici e artigianali allestiti in Via San Quirico – dove si potranno gustare i sapori autentici della Puglia – e la mostra fotografica composta da 20 scatti e intitolata “Italia, l’arte della costruzione in pietra a secco: maestri, manufatti e paesaggi”.

“Con “Pietra su Pietra” vogliamo fare comunità», spiegano gli organizzatori di Urbieterre APS. «Esattamente come un muro a secco prende forma unendo un elemento all’altro, così la Notte Verde mette insieme artigiani, artisti, cittadini e visitatori all’interno di cantieri vivi e partecipati. Abbiamo immaginato un festival che cammina nel territorio, parte con la posa della prima pietra a Caranna. E il segnale che permette di niziare il percorso. Il Festival si sposta in posti diversi del territorio. Ogni tappa ha un tema ,idea è far conoscere la nostra storia e le nostre tradizioni”. FRANCESCO ZIZZI