Il Ferragosto porta con sé anche un peggioramento delle condizioni meteorologiche in parte della Puglia. Rovesci, attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento: l’allerta scatterà oggi, 15 agosto, dalle ore 12 e durerà 7 ore.

La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha emesso il Messaggio di Allerta n. 1 del 14 agosto 2026, prevedendo per la giornata di Ferragosto un’allerta di colore giallo per rischio idrogeologico e temporali in tre zone della regione.

L’allerta riguarda le zone Puglia-C, Puglia-D e Puglia-E, corrispondenti rispettivamente alla Puglia Centrale Adriatica, al Salento e ai bacini del Lato e del Lenne. Il livello di criticità è classificato come ordinario e l’allerta sarà attiva dalle ore 12 del 15 agosto per una durata di 7 ore.

Secondo il bollettino della Protezione Civile, sono previste precipitazioni da isolate a sparse, prevalentemente sotto forma di rovesci o temporali ad evoluzione diurna, sulla Puglia meridionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli e localmente moderati.

Il livello di allerta gialla indica la possibilità di fenomeni localizzati anche intensi. In particolare, la Protezione Civile segnala rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Una situazione da tenere sotto osservazione soprattutto nelle ore centrali e pomeridiane di Ferragosto, quando potrebbero svilupparsi fenomeni temporaleschi improvvisi e localizzati.

La Protezione Civile raccomanda di fissare eventuali oggetti sospesi o mobili presenti all’esterno, prestare particolare attenzione alla guida e non sostare sotto alberi o strutture precarie, soprattutto durante il passaggio dei temporali.