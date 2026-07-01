Il comitato parco urbano di Mesagne, ha organizzato un torneo di bocce che si è svolto presso il parco urbano “ R. Potì.

Il torneo ha visto una folta partecipazione di cittadini. Il Parlamento della Repubblica ha proclamato il 24 giugno “Giornata nazionale delle periferie urbane” per mantenere viva l’attenzione sulle condizioni di inclusività, sostenibilità e sicurezza di queste aree e per promuoverne lo sviluppo economico, sociale e culturale.

Le periferie urbane in molti casi, ha affermato il sindaco Francesco Rogoli presente all’evento, sono veicoli di disuguaglianze ed emarginazione, “non luoghi” dove prevale un senso diffuso di abbandono e sfiducia, dove spesso le istituzioni appaiono lontane, con il rischio di acuire le fratture sociali, di vedere crescere l’illegalità, ostacolando così la crescita personale e collettiva delle persone, dissipando il futuro di bambini e giovani che vivono in questi contesti.

In molti casi però, le periferie hanno dimostrato, e il parco urbano di Mesagne è uno di questi, di essere luoghi di resilienza, creatività, laboratori di innovazione sociale, veri e propri patrimoni di energie da valorizzare. Progetti di partecipazione, servizi sociali adeguati, azioni di rigenerazione urbana centrate sulle caratteristiche dei luoghi, riscoperta delle eredità culturali e artistiche locali, percorsi educativi: sono azioni che restituiscono senso di appartenenza, costruiscono reti di incontro e favoriscono forme di cittadinanza attiva.

Sovente le periferie delle città sono le parti più dinamiche e vive del tessuto urbano – ha affermato Damiano Zizza – persona molta attiva e cuore pulsante del cittadini attivi che fa parte del comitato. Investire sul loro futuro, dare voce a chi le abita, è azione lungimirante ed è su questo solco che si muove il comitato parco urbano di Mesagne che in sinergia con l’Amministrazione comunale di Mesagne, ha in animo di organizzare e realizzare altre iniziative per coinvolgere i cittadini e far sentire il parco come un luogo da rispettare e sentire come proprio.

Serve il contributo di tutti in primis dell’amministrazione comunale che deve impegnare qualche risorsa finanziaria e mettere in atto azioni concrete e incisive come ad esempio quella di tenere i bagni sempre aperti, migliorare lo stato del campo di calcetto e pallavolo pensando anche ad una sana gestione magari affidandolo a qualche associazione sportiva, implementare le panchine e il patrimonio arboreo migliorare la sicurezza ( con un’attenzione maggiore e discreta delle forze dell’ordine ).

Per la cronaca, il torneo è stato vinto da Giannetta Roberto Perez Andrea Gilberto Cavaliere e Zizza Damiano. Da notare che tra i vincitori del torneo c’è un “ragazzino” di 92 anni( Cavaliere Gilberto) a dimostrazione che stare insieme e fare comunità è salutare; tutti i partecipanti sono stati premiati sia dal sindaco Francesco Rogoli che dal vice sindaco A. M. Scalera che hanno dimostrato, con la loro presenza, quanto l’amministrazione ci tenga a questa oasi di verde e quanto abbia voglia di migliorarla.