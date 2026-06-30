Riprendono ufficialmente i lavori di manutenzione e riqualificazione della Villa Comunale “Sandro Pertini” di Ostuni.

Il Settore Lavori e Opere Pubbliche del Comune di Ostuni ha infatti disposto la ripresa immediata del cantiere dopo aver acquisito le valutazioni trasmesse dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, che fanno seguito al sopralluogo effettuato lo scorso 27 aprile e alla conseguente sospensione dei lavori.

La ripresa delle attività è finalizzata all’esecuzione delle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza e rappresenta un importante passo avanti verso il completamento dell’intervento di riqualificazione della Villa Comunale.

La stessa Soprintendenza, nelle proprie valutazioni conclusive, ha evidenziato come le opere finora eseguite non abbiano arrecato alcun danno al bene culturale e possano essere ritenute, nel loro complesso, compatibili con il carattere storico-architettonico della Villa Comunale.

Le prescrizioni impartite sono infatti finalizzate a migliorare alcuni aspetti dell’intervento e a garantirne la piena coerenza con le esigenze di tutela e valorizzazione del bene.

Il Commissario straordinario, Erminia Cicoria, esprime un sentito ringraziamento alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la costante e proficua interlocuzione con gli uffici comunali in tutte le fasi della vicenda.