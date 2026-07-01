Si torna nel luogo dove tutto è cominciato. Venerdì 3 luglio 2026, alle ore 19.00, nella suggestiva cornice dell’Atrio del Castello di Mesagne, sarà presentato il libro “Il Palloncino Rosso e l’Algoritmo. Arte, intelligenza artificiale e altre stranezze umane” di Gianluca Zurlo. L’evento è a cura dell’Associazione Culturale Atlantide, con il patrocinio del Comune di Mesagne.

Proprio a Mesagne, durante una festa patronale, è nata la scintilla del libro: un palloncino rosso legato a una transenna, fotografato per caso, diventato il simbolo di una riflessione sul rapporto tra creatività umana e intelligenza artificiale. La presentazione segna dunque un ritorno alle origini della storia.

Il programma della serata

Dopo i saluti istituzionali di Francesco Rogoli, Sindaco di Mesagne, e di Toni Matarrelli, Presidente del Consiglio Regionale della Puglia, l’autore dialogherà con il giornalista Angelo Sconosciuto, che firma anche la prefazione del libro.

Momento clou della serata sarà il reading teatrale a cura dell’attore e regista Giuseppe Ciciriello, che porterà sulla scena il dialogo tra voce umana e voce artificiale tratto dal podcast “Bellezza che Chiama” — un confronto vivo tra l’uomo e l’algoritmo, cuore pulsante del progetto di Zurlo.

Il libro

“Il Palloncino Rosso e l’Algoritmo” è un dialogo aperto, curioso e a tratti ironico sul rapporto tra arte e intelligenza artificiale. Cosa cerchiamo davvero quando ci fermiamo davanti a un’opera? E cosa nessuna macchina potrà mai replicare? Un tema di stringente attualità, al centro anche della recente enciclica di Papa Leone XIV “Magnifica Humanitas”. Il libro è disponibile su Amazon e nelle librerie del territorio.

L’APPUNTAMENTO

“Il Palloncino Rosso e l’Algoritmo” — Presentazione del libro

Venerdì 3 luglio 2026, ore 19.00

Atrio del Castello — Mesagne

A cura dell’Associazione Culturale Atlantide

Con il patrocinio del Comune di Mesagne

Ingresso libero