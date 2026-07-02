Il Brindisi FC è lieto di annunciare la nomina di Gilberto Niccoli a Direttore Generale del club.
Brindisino, dirigente sportivo con consolidata esperienza, Niccoli assumerà la responsabilità del coordinamento dell’intera struttura del Club, con il compito di garantire il raccordo tra proprietà, area sportiva e comparto organizzativo, contribuendo allo sviluppo del progetto biancazzurro sotto il profilo gestionale, strategico ed economico.
L’accordo sottoscritto ha durata biennale.
Ufficio Comunicazione
Brindisi FC