E’ “Il miracolo sei tu: alla scoperta del Talento” il titolo della 15esima edizione de “Il carcere degli innocenti 2026” iniziato da qualche giorno che terminerà nella prima settimana di settembre, organizzato e promosso dalla delegazione di Brindisi del CSV Brindisi Lecce “Volontariato nel Salento” presso la Casa Circondariale del capoluogo adriatico e coordinato da Danila Baldacci e Marzia Spagnuolo.

Il progetto si propone di accogliere i bambini che accedono nell’istituto penitenziario per incontrare il papà, aiutandoli a vivere al meglio questo momento così importante in una condizione di quasi normalità. Gli “innocenti”, infatti, sono proprio i figli dei genitori detenuti, costretti loro malgrado a vivere una condizione personale difficilissima, a causa della rottura dei legami familiari conseguenti alla carcerazione di un genitore. Si svolge in uno spazio-gioco messo a disposizione dalla Casa Circondariale di Brindisi dove i partecipanti hanno la possibilità di divertirsi e creare, dando spazio alla propria fantasia. Tale spazio, diventato “area cuscinetto” tra la realtà fuori dal carcere e quella all’interno, accoglie e accompagna il bambino nella fase pre-colloquio, in un clima disteso e giocoso.

“Anche quest’anno – spiega Raffaella Argentieri, CSV Brindisi Lecce “Volontariato nel Salento” – siamo felici di contribuire alla crescita ed al benessere dei bambini, attraverso un progetto che oramai è diventato un appuntamento importante. Grazie allo staff del CSV coinvolto, alle associazioni ed ai volontari che hanno deciso di dedicare una parte del loro tempo ad una causa davvero nobile”.

Per l’edizione 2026 attraverso la rivisitazione del film “Encanto” della Walt Disney i bambini scoprono il proprio talento, partecipando ai laboratori creativi con materiale di riciclo (plastica, carta, tappi, etc). Al termine del percorso sarà allestita una mostra conclusiva all’interno del carcere per un evento con tutti i partecipanti.

Le Associazioni che hanno aderito al progetto sono Azioni Solidali Odv, Brindisi Tabernacle, Comunità di Sant’Egidio, Demetra per la vita, Eterea – L’albero della vita, SinP Sociologia in progress, oltre a studenti e semplici cittadini, per un totale di circa 30 volontari impegnati.