Questa mattina, nel centro cittadino di Carovigno, tre malviventi armati reduci da una rapina ad un furgone portavalori sono stati fermati e tratti in arresto grazie alla prontezza dei militari della locale Stazione dei Carabinieri, supportati dai colleghi di San Vito dei Normanni e del Nucleo Investigativo di Brindisi.

Un intervento tempestivo che ha consentito ai Carabinieri della Stazione di Carovigno di assicurare alla giustizia i presunti autori di un gravissimo assalto armato ai danni di un furgone portavalori della “Cosmopol”, nei pressi dell’ufficio postale cittadino.

Nonostante il valido tentativo di resistenza delle Guardie Particolari Giurate i malviventi hanno proseguito nell’azione criminosa, tentando inoltre di fuggire a bordo di un’autovettura rubata.

Determinante l’azione repentina dei militari dell’Arma intervenuti che, senza esitazione alcuna e con il consueto spirito di servizio, hanno immediatamente intercettato ed efficacemente ostacolato la fuga dei malviventi ingaggiando una colluttazione con i rapinatori, e riuscendo a disarmarli senza ricorrere all’uso delle armi. Il terzo complice, nel disperato tentativo di sottrarsi alla cattura, ha rubato un’ulteriore autovettura per darsi alla fuga, ma l’azione congiunta sul territorio di tutte le componenti operative del Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi ha permesso di cinturare la zona intorno al fuggitivo e di localizzarlo riuscendo, altresì, a recuperare l’intera refurtiva.

L’operazione odierna testimonia l’importante strategia di controllo del territorio in atto nella provincia di Brindisi, che vede impegnate quotidianamente le Forze di Polizia, secondo una mirata pianificazione stabilita in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e che, in linea con le più recenti indicazioni del Ministero dell’Interno, mira ad assicurare una risposta adeguata alla recrudescenza dei fenomeni criminali di natura predatoria.

Grande compiacimento e soddisfazione per l’attività svolta dai militari dell’Arma dei Carabinieri è stato espresso dal Prefetto di Brindisi, Guido Aprea: “Mi congratulo con il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Leonardo Acquaro, per l’efficace e tempestiva operazione posta in essere, che testimonia l’impegno quotidiano e la grandissima capacità investigativa ed operativa delle Forze di Polizia sul territorio. Ancora una volta è stata determinante la prontezza dei reparti territoriali dell’Arma dei Carabinieri che con grande professionalità hanno egregiamente scongiurato pericoli per la cittadinanza”.