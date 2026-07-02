Con decreto del Presidente facente funzioni, Elio Ciccarese, è stato costituito l’Ufficio Elettorale della Provincia di Brindisi in vista delle elezioni di secondo grado del Presidente della Provincia, in programma domenica 27 settembre 2026, dalle ore 8.00 alle 20.00.

L’Ufficio Elettorale, coordinato dal Segretario Generale Pasquale Tondo, sarà incaricato di gestire tutte le attività amministrative e organizzative connesse alla consultazione elettorale: dalla ricezione e verifica delle candidature al supporto alle operazioni di voto, fino agli adempimenti previsti per la proclamazione dell’eletto.

Il decreto precisa che il personale individuato è composto da dipendenti dell’Ente e opererà senza compensi aggiuntivi, salvo l’eventuale lavoro straordinario autorizzato, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’intero procedimento elettorale.

Il decreto integrale, con la composizione dell’Ufficio Elettorale e tutti i dettagli relativi agli adempimenti previsti, è consultabile nella sezione Albo Pretorio del sito istituzionale della Provincia di Brindisi.

Brindisi, 2 luglio 2026