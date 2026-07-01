Un laboratorio creativo per scoprire la storia attraverso i simboli, gli stemmi e le grandi famiglie che hanno lasciato il segno nel Castello Alfonsino. Venerdì 3 luglio alle ore 18.30 il Castello Alfonsino – Forte a Mare ospiterà “Araldica al Forte”, un’attività dedicata a famiglie e bambini dai 6 anni in su.

L’iniziativa prevede una visita guidata speciale durante la quale i partecipanti saranno accompagnati alla scoperta degli stemmi presenti all’interno della fortezza e delle vicende storiche dei personaggi e delle famiglie che, nel corso dei secoli, hanno contribuito alla storia del castello e del territorio brindisino.

Attraverso l’osservazione diretta dei simboli araldici, i partecipanti comprenderanno il significato degli stemmi, il loro ruolo nella società medievale e moderna e il valore che ancora oggi rivestono come testimonianza storica e culturale.

Al termine della visita ogni famiglia prenderà parte a un laboratorio creativo realizzando il proprio stemma araldico personalizzato da portare a casa come ricordo dell’esperienza.

L’attività si propone di avvicinare bambini e famiglie alla conoscenza del patrimonio culturale attraverso modalità coinvolgenti e partecipative, favorendo la scoperta della storia del Castello Alfonsino e delle famiglie che ne hanno segnato le vicende.

L’esperienza ha una durata di circa 90 minuti ed è pensata per offrire un momento di apprendimento condiviso tra genitori e figli in uno dei luoghi più suggestivi del patrimonio storico brindisino.

Informazioni e prenotazioni

www.pastpuglia.it