Mercoledì 15 luglio, alle ore 9:00, presso il Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi si terrà la Cerimonia per la Conclusione del Ciclo Scolastico e il Conseguimento della Maturità degli alunni utenti del Servizio di Integrazione Scolastica Disabili, realizzata d’intesa e in collaborazione, con Socioculturale S.C.S.

L’iniziativa intende riconoscere i risultati conseguiti dagli studenti con disabilità, valorizzarne le competenze e promuoverne le potenzialità e il progetto di vita, anche attraverso la consegna di un attestato di merito da parte delle Autorità intervenute.

Sono stati invitati: il dott. Guido APREA, Prefetto di Brindisi; il dott. Cristian CASILI, Vicepresidente e Assessore al Welfare della Regione Puglia; l’avv. Valentina ROMANO, Direttrice del Dipartimento Welfare della Regione Puglia; la dott.ssa Angela Tiziana DI NOIA, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Brindisi; la dott.ssa Anna LOPARCO, ARPAL Brindisi; i Dirigenti Scolastici degli Istituti interessati.

Ciascun ragazzo, nel ricevere l’attestato di merito, sarà accompagnato dal proprio docente di sostegno e dal proprio operatore del Servizio di Integrazione Scolastica (educatore, assistente alla comunicazione o OSS).

Seguirà, presso il Chiostro dell’ex Convento S. Paolo, adiacente al Palazzo della Provincia, nell’ambito del Progetto Punti Cardinali “Direzione O.R.A. Orienta, Reiventa, Avanza”, un piccolo buffet e il JOB DAY, dedicato ai ragazzi e alle famiglie, a cura di Socioculturale SCS, con attività informative e di orientamento sulle opportunità di prosecuzione degli studi, con l’intervento dell’Università del Salento, I.T.S. Academy Mobilità e I.T.S. Turismo, e di orientamento al lavoro, con approfondimenti sulle opportunità occupazionali, con l’intervento di ARPAL Puglia.