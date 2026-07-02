Prosegue a Ceglie Messapica la quinta edizione di “Per gusto e per diletto”, la rassegna letteraria che, da anni, trasforma le vie e le piazze del borgo in un salotto diffuso dedicato ai libri, alla lettura e all’incontro con autori e autrici del panorama editoriale italiano.

Altri sette Autori attendono il pubblico dei lettori nei mesi di luglio e agosto, con generi e temi diversi tra loro: dal noir alla narrativa civile, dall’analisi dei percorsi di manipolazione mentale alla divulgazione scientifica, in un percorso capace di intrecciare gusti e sensibilità differenti, per lettori di ogni età.

La rassegna è promossa dalla Città di Ceglie Messapica, in collaborazione con l’associazione culturale MittAffett ed il Presidio del Libro di Ostuni, con la direzione artistica di Gianmichele Pavone.

Ecco di seguito il calendario degli incontri:

– 10 luglio – Roberto Gagnor, “Giorgio Furia e il mare in vacanza”

– 11 luglio – Roberto Speranza, “Perché guariremo”

– 15 luglio – Anna Vagli, “Ti inventi le cose”

– 16 luglio – Chicco Testa e Claudio Velardi, “Siamo stati iscritti al PCI”

– 27 luglio – Paolo Stella, “True”

– 11 agosto – Gabriella Genisi, “Come la rosa”

– 24 agosto – Giovanni Covone, “La vita e le stelle”

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero e si terranno nel giardino del MAAC – museo archeologico e di arte contemporanea (via Enrico de Nicola, n. 1), luogo simbolo del centro storico cegliese, per un’iniziativa che unisce cultura e valorizzazione del territorio.

Venerdì 10 luglio, alle ore 18:30, l’ospite della serata sarà lo sceneggiatore e scrittore Roberto Gagnor, che dialogherà con Ferdinando Sallustio sul suo ultimo romanzo “Giorgio Furia e il mare in vacanza”, edito da HarperCollins Black, con cui firma il primo episodio di una nuova serie piena di umorismo e colpi di scena, scorretta e irriverente, con un protagonista spietato a cui è impossibile non affezionarsi.