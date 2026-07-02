Lo spot, lanciato dalla TeknoService per sensibilizzare la cittadinanza brindisina, punta ad informare la realtà locale circa i costi di smaltimento che oggi gravano sul Comune per una cifra pari a €236 a tonnellata, trasformando i rifiuti in risorsa.

Il rispetto e la cura per l’ambiente sono azioni imprescindibili per il bene della comunità, ma per tale obiettivo diviene di fondamentale importanza il contributo di tutti.

È questo il fine ultimo della nuova campagna di comunicazione promossa all’interno del territorio.

Protagonista di tale iniziativa è Don Cosimo Schena, noto parroco brindisino sensibile da sempre alle problematiche ambientali e alla salvaguardia e protezione degli animali, che presta il proprio volto e la propria voce per il nuovo spot dedicato alla corretta gestione dei rifiuti.

All’interno del video, che sarà diffuso su tutti i canali social, passa un messaggio chiaro e diretto: ecco quanto accade quando i rifiuti vengono mischiati, trasformando una risorsa in un problema per l’ambiente e per le tasche dei cittadini.

Il filmato pone l’accento sui pesanti costi di gestione che gravano sull’intera collettività: quando non si differenzia, il conferimento in discarica costa al Comune di Brindisi ben €236 a tonnellata. Una cifra elevatissima, che potrebbe essere drasticamente ridotta e reinvestita in servizi per la città. Lo spot illustra anche quanti e quali materiali sia possibile recuperare attraverso la corretta separazione, trasformando il rifiuto in una vera e propria risorsa economica ed ecologica.

L’iniziativa nasce con l’intento di scuotere le coscienze, invitando i cittadini a riflettere sulle problematiche territoriali legate all’abbandono e alla noncuranza. Il rispetto delle regole vigenti per la raccolta differenziata non è solo un obbligo di legge, ma un atto di amore verso il proprio territorio.

«La cura per la città è un dovere morale e civico», è il messaggio che la nuova campagna intende rivolgere ad ogni famiglia brindisina, auspicando che ognuno quotidianamente faccia la propria parte.

La cittadinanza è invitata a seguire la diffusione dello spot e a condividerlo per amplificare il messaggio di educazione ambientale.

Separare i rifiuti è un gesto piccolo ma fondamentale per il futuro di Brindisi.