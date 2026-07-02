Prende il via il programma estivo del Castello Alfonsino – Forte a Mare, un calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori per tutto il mese di luglio con esperienze culturali, laboratori didattici, visite esperienziali e attività dedicate a bambini, famiglie e appassionati di storia.

Il programma rientra nelle attività di valorizzazione previste dall’Accordo di Partenariato Pubblico-Privato sottoscritto tra la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto e l’Associazione Le Colonne di Brindisi, finalizzato a promuovere una fruizione sempre più ampia, partecipata e innovativa del Castello Alfonsino – Forte a Mare, uno dei più importanti complessi monumentali nazionali.

Il calendario propone esperienze differenti, accomunate dalla volontà di raccontare il monumento con linguaggi innovativi, trasformando ogni visita in un’occasione di conoscenza, partecipazione e scoperta.

Ad inaugurare il programma sarà “Araldica al Forte”: un’attività dinamica e coinvolgente che porterà i partecipanti a esplorare gli spazi della fortezza attraverso prove, osservazioni, orientamento e gioco di squadra. Un percorso che stimola curiosità, spirito di collaborazione e capacità di osservazione, permettendo di conoscere la storia del Castello in maniera originale e partecipata. Appuntamento domani, venerdì 3 luglio alle ore 18.30.

L’Alba dell’Estate al Forte a Mare

Tra gli appuntamenti più suggestivi torna, domenica 5 luglio alle ore 5, “l’Alba dell’Estate al Forte a Mare”: un’esperienza che consentirà ai partecipanti di assistere al sorgere del sole da uno dei luoghi più affascinanti della costa brindisina. La visita guidata accompagnerà il pubblico alla scoperta della storia della fortezza, del porto e del paesaggio mediterraneo, regalando un momento di straordinaria bellezza in un orario inconsueto che esalta il fascino del monumento.

Letture Animate al Tramonto

Le “Letture Animate al Tramonto” si terranno, invece, venerdì 10 luglio alle ore 19. L’attività offrirà ai bambini un viaggio tra storie, racconti e fantasia. Attraverso la lettura espressiva e il coinvolgimento diretto dei piccoli partecipanti, il Castello diventerà uno spazio di immaginazione e crescita, favorendo l’avvicinamento al patrimonio culturale attraverso il linguaggio della narrazione.

Mappe, Castelli e Piccoli Ingegneri

Con “Mappe, Castelli e Piccoli Ingegneri”, che si terrà venerdì 17 luglio alle ore 18.30, i bambini e ragazzi potranno cimentarsi in un laboratorio educativo dedicato all’orientamento, alla cartografia e all’architettura militare. Attraverso attività pratiche e creative scopriranno come venivano progettate e difese le fortificazioni e quali erano le strategie costruttive adottate nel Medioevo.

Il Mistero del Castello – Caccia al Tesoro

Chiuderà il calendario del mese di luglio “Il Mistero del Castello – Caccia al Tesoro”, che si terrà sabato 18 luglio alle ore 19: una coinvolgente attività ludico-didattica nella quale enigmi, indizi e prove guideranno bambini e famiglie alla scoperta degli ambienti, dei simboli e delle curiosità custodite dal Castello Alfonsino. Un modo divertente per imparare, osservare e vivere il patrimonio culturale attraverso il gioco.

L’obiettivo del programma è quello di rendere il Castello un luogo vivo e aperto alla comunità, capace di coniugare tutela, ricerca, educazione e valorizzazione attraverso iniziative che coinvolgano pubblici di tutte le età, favorendo un rapporto diretto con il patrimonio culturale e con il paesaggio che lo circonda.

Tutte le attività sono a numero limitato e prenotabili attraverso la piattaforma PastPuglia.