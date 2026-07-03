A seguito di una segnalazione mirata sull’accessibilità per le persone con disabilità presso uno stabilimento balneare presente nel Comune di Carovigno, è stata avviata un’attività congiunta tra i militari della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera e il personale del Dipartimento di Prevenzione (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) dell’ASL di Carovigno. L’obiettivo dell’operazione è stato verificare il rispetto delle norme vigenti sulla piena fruibilità di strutture e servizi da parte di tutti gli utenti.

Durante l’ispezione presso la struttura, il personale della Sezione di Polizia Marittima e gli ispettori sanitari hanno sanzionato amministrativamente il concessionario. È stata infatti riscontrata la mancanza di percorsi perpendicolari fino alla battigia, necessari a garantire l’accesso al mare ai soggetti con disabilità. Contestualmente, il personale sanitario ha notificato un verbale di prescrizioni per la mancanza di dispositivi utili alla fruibilità della struttura, tra cui la messa a norma dei servizi igienici (assenza di maniglia, scarico idoneo, campanello di emergenza e doccino) e la necessità di predisporre idonee pedane per il transito in sicurezza.

Parallelamente, sono proseguiti i controlli nell’ambito della campagna nazionale della Guardia Costiera “Mare e Laghi Sicuri 2026”, mirata alla tutela della vita umana in mare, alla sicurezza della navigazione e alla corretta fruizione del demanio marittimo.

In tale contesto, i militari della Delegazione di Spiaggia di Villanova di Ostuni sono intervenuti, a seguito di un esposto, su una struttura balneare (posta su proprietà privata) che aveva occupato arbitrariamente la spiaggia libera adiacente con ombrelloni e sdraio, senza alcun titolo autorizzativo. L’area è stata sgomberata e restituita alla pubblica fruibilità, mentre le attrezzature sono state poste sotto sequestro.

Sempre nel Comune di Carovigno, in località Specchiolla, il titolare di un altro noto stabilimento è stato sanzionato per la mancata predisposizione del servizio di salvataggio.

I controlli da parte delle donne e degli uomini della Capitaneria di Porto di Brindisi proseguiranno con determinazione per tutta la stagione estiva nell’ambito dell’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2026”, in previsione del picco di presenze sulle spiagge e del flusso di imbarcazioni lungo le coste, al fine di prevenire e contrastare ogni tipo di illecito.