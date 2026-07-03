Giovedì 9 luglio, alle ore 13.00, a Roma, nella Sala stampa della Camera dei Deputati, avrà luogo una conferenza stampa per la presentazione della 22° edizione dello SNIM – Salone Nautico di Puglia e per approfondire tematiche riguardanti gli eventi territoriali, da considerare come motore di sviluppo della Blue Economy nel Sud.

La nautica da diporto rappresenta uno dei comparti più dinamici dell’economia del mare italiana, con un giro d’affari stimato in circa 8,6 miliardi di euro. In questo scenario, il Mezzogiorno riveste un ruolo strategico grazie alla concentrazione di porti turistici, approdi e destinazioni di eccellenza. Campania, Sicilia, Puglia e Calabria figurano tra le principali regioni italiane per capacità di accoglienza nautica, contribuendo in maniera determinante allo sviluppo del turismo nautico e dell’intera filiera del diporto.

Saranno presenti il Presidente dello Snim Giuseppe Meo, il Presidente dell’intergruppo parlamentare su Nautica, Subacquea e Turismo marino, on. Gimmi Cangiano, l’Assessore allo Sviluppo Economico ed al Lavoro della Regione Puglia Eugenio Di Sciascio, il Vice Presidente e Direttore Generale di Alis, Marcello Di Caterina, il Direttore Generale per i Servizi territoriali del MIMIT, Amerigo Splendori e il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, sen. Nello Musumeci.

L’evento sarà moderato dal giornalista Maurizio Bulleri.

Il Salone Nautico di Puglia rappresenta uno degli appuntamenti di riferimento del comparto nautico e, più in generale, della Blue Economy in Italia.

La prossima edizione si svolgerà dal 22 al 26 ottobre 2026 nella prestigiosa cornice del porto turistico “Marina di Brindisi” e vedrà la partecipazione dei principali cantieri italiani (quest’anno sono previsti circa 180 espositori e non meno di 350 imbarcazioni), con imbarcazioni a terra e in acqua.

Ad arricchire il programma saranno inoltre eventi e convegni sullo sviluppo del settore; occasioni di confronto e approfondimento sui temi dell’innovazione, della sostenibilità, della formazione, della portualita’ turistica, della cultura e degli sport del mare.

Lo Snim anche quest’anno ha ricevuto il riconoscimento, da parte della Regione Puglia, di evento fieristico internazionale e può contare sul sostegno di tutte le istituzioni locali.