Brindisi si prepara ad accogliere una serata all’insegna della musica d’autore e delle tradizioni popolari. Venerdì 3 luglio, alle ore 21.00, il Parco Maniglio ospiterà Le Tamam, il duo formato da Francesca Dipierro e Valentina Cariulo, protagoniste di un concerto organizzato da Oasi. Il pubblico sarà accompagnato in un viaggio musicale che attraversa le sonorità del Mediterraneo e del Nord Europa, tra folk, musica popolare e contaminazioni d’autore, in uno spettacolo che unisce ricerca, passione e libertà espressiva.

Il progetto Le Tamam nasce dall’incontro di due musiciste salentine accomunate dall’interesse per lo studio e la valorizzazione delle tradizioni musicali della loro terra. Dopo aver iniziato un percorso dedicato alla riscoperta del patrimonio musicale pugliese, le due artiste hanno portato la loro musica in diversi Paesi europei, maturando l’esigenza di dare vita a un progetto libero, aperto alla sperimentazione di nuove sonorità e armonie. Oggi il loro percorso prosegue con una particolare attenzione alla musica irlandese, terra di melodie essenziali e autentiche che rappresentano, per il duo, un simbolo di libertà artistica.

Valentina Cariulo, violinista di formazione classica, ha intrapreso un percorso di approfondimento della musica etnica dopo l’incontro con un gruppo specializzato in questo repertorio. Da allora si dedica allo studio delle tradizioni musicali della Puglia e delle proprie radici, ampliando il suo bagaglio artistico con influenze provenienti dalla musica balcanica, klezmer, country e irlandese.

Francesca Dipierro, cantante dalle molteplici sfaccettature artistiche, coltiva la passione per la musica fin dall’infanzia. Dopo aver studiato chitarra, ha perfezionato la propria formazione vocale attraverso diversi percorsi che le hanno consentito di sviluppare uno stile personale, intenso e riconoscibile.

Con il loro repertorio, Le Tamam propongono un’esperienza musicale che intreccia tradizione e innovazione, trasformando ogni concerto in un viaggio tra culture, emozioni e paesaggi sonori capaci di coinvolgere il pubblico in modo autentico.