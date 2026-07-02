Nella giornata di ieri, mercoledì 1° luglio, nell’ambito delle opere di revamping presso lo Stadio comunale “Franco Fanuzzzi” in vista dei XX Giochi del Mediteranneo – Taranto 2026, hanno preso l’avvio i lavori per la stesura del nuovo manto erboso presso il pre-campo, mentre sono ufficialmente iniziati i lavori per la copertura della Tribuna Est.

“Si tratta di un altro importante intervento di riqualificazione finalizzato a migliorare la qualità delle nostre strutture, offrendo uno spazio sempre più funzionale per crescere insieme”, ha detto l’assessore comunale ai Lavori pubblico, Cosimo Elmo il quale, circa li lavori per la copertura della Tribuna Est, ha osservato: “È un intervento importante, che rappresenta un ulteriore passo avanti per migliorare il nostro impianto e offrire maggiore comfort a tifosi e appassionati. Devo ringraziare tutti per la pazienza e la collaborazione dimostrata durante questo periodo – ha concluso -. Quindi sarà mio dovere aggiornare la cittadinanza sull’avanzamento dei lavori fino al completamento dell’opera”.