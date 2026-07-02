

Brindisi è pronta a riabbracciare il Torneo dei Rioni. È stato infatti effettuato il sorteggio ufficiale della seconda edizione della manifestazione che, dall’8 al 12 luglio 2026, trasformerà la suggestiva cornice di Piazza Santa Teresa nel cuore pulsante dello sport cittadino.

Cinque giorni di basket, passione, spettacolo e partecipazione popolare, in un evento che punta a rafforzare il senso di appartenenza ai quartieri e a valorizzare i valori più autentici dello sport. Organizzato dall’A.S.D. Pane & Basket in collaborazione con l’A.S.D. Robur Brindisi, il Torneo dei Rioni si conferma un appuntamento capace di unire agonismo, socialità e solidarietà, coinvolgendo l’intera comunità brindisina.

Le sei squadre partecipanti, abbinate alle principali testate giornalistiche cittadine, sono state suddivise in due gironi.

Girone Ponente

L’Ora di Brindisi – Casale, Paradiso, Minnuta e Villaggio Pescatori. Coach: Gabriele e Stefano Castellitto.

Agenda Brindisi – Centro. Coach: Antonio Cristoforo.

NewSpam/BrindisiCronaca – Sant’Elia e Sant’Angelo. Coach: Luca Laghezza.

Girone Levante

BrindisiReport – Bozzano, Perrino e San Paolo. Coach: Sandro Arrighi e Cristian Cifuentes.

BrindisiTime – Commenda e Cappuccini. Coach: Giovanni Rubino e Massimo Cafarella.

Brundisium.net/Senza Colonne – Tuturano e La Rosa. Coach: Marco Esposito e Alfredo De Rosa.

Contestualmente è stato definito anche il calendario della fase eliminatoria.

Calendario

Mercoledì 8 luglio

Ore 19.00 – Agenda Brindisi vs NewSpam/BrindisiCronaca

Ore 21.00 – BrindisiReport vs BrindisiTime

Giovedì 9 luglio

Ore 19.00 – L’Ora di Brindisi vs NewSpam/BrindisiCronaca

Ore 21.00 – Brundisium.net/Senza Colonne vs BrindisiReport

Venerdì 10 luglio

Ore 19.00 – L’Ora di Brindisi vs Agenda Brindisi

Ore 21.00 – BrindisiTime vs Brundisium.net/Senza Colonne

Le prime due classificate di ciascun girone accederanno alle semifinali, in programma sabato 11 luglio, mentre domenica 12 luglio andranno in scena la finale per il terzo posto e la finalissima, che assegnerà il titolo del Torneo dei Rioni 2026.

Il Torneo dei Rioni rappresenta molto più di una semplice competizione cestistica. È un progetto nato per riportare il basket nel cuore della città, valorizzare l’identità dei quartieri, creare occasioni di incontro tra generazioni diverse e rafforzare il senso di comunità attraverso il linguaggio universale dello sport. Dopo il grande successo della prima edizione, l’obiettivo è consolidare una manifestazione destinata a diventare un appuntamento fisso dell’estate brindisina.

Anche quest’anno il torneo conferma la propria forte vocazione sociale. Al termine della manifestazione sarà infatti donato un defibrillatore, che verrà installato nel rione della squadra vincitrice, lasciando un’eredità concreta sul territorio e contribuendo a rendere Brindisi una città sempre più cardioprotetta.

Un ringraziamento particolare è rivolto al G.A.P. Brindisi – Gruppo Arbitri Pallacanestro, che anche in questa edizione offrirà gratuitamente il proprio contributo tecnico, mettendo a disposizione professionalità, esperienza e spirito di servizio. Un gesto che testimonia concretamente la condivisione dei valori che ispirano il Torneo dei Rioni e che contribuisce in maniera determinante alla riuscita della manifestazione.

L’organizzazione desidera inoltre esprimere la propria gratitudine a tutti gli sponsor, ai partner istituzionali, ai volontari, ai dirigenti, ai tecnici e a quanti, con entusiasmo e senso di appartenenza, stanno contribuendo alla realizzazione dell’evento, confermando come il Torneo dei Rioni sia patrimonio dell’intera città.

L’appuntamento è dunque fissato dall’8 al 12 luglio in Piazza Santa Teresa, dove Brindisi tornerà a vivere cinque serate di sport, spettacolo, passione e solidarietà. Una festa del basket che metterà al centro i rioni, i loro protagonisti e l’orgoglio di una comunità che continua a riconoscersi nei valori dello sport.