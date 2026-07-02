La seconda edizione del “Premio Eccellenza Confesercenti”, svoltasi il 1° luglio nella prestigiosa Sala della Colonna di Palazzo Nervegna a Brindisi, ha rappresentato un importante momento di valorizzazione del tessuto imprenditoriale della provincia, premiando aziende che ogni giorno si distinguono per qualità, professionalità, innovazione e capacità di creare valore per il territorio.

Tra le imprese premiate, Impresa Donna Confesercenti Brindisi esprime particolare soddisfazione per il riconoscimento ricevuto da numerose realtà imprenditoriali guidate da donne, testimonianza concreta del ruolo sempre più determinante dell’imprenditoria femminile nello sviluppo economico e sociale della provincia.

Le attività premiate a conduzione femminile sono:

* Echò Boutique di Fasano, guidata da Francesca e Leonarda Mizzi;

* Malibù Boutique di Ostuni, di Serena Carella;

* Amore Boutique di Ostuni, di Concetta Paglianiti;

* Giovanna Boutique di Brindisi, guidata da Federica Bottallo e Giovanna Scivales;

* Dama Bianca Restaurant & Café di Ostuni, di Maria Teresa Santoro.

Un riconoscimento speciale è stato inoltre assegnato a Giada Fortunato, titolare de Il Nido Fortunato, insignita del Premio Giovane Imprenditrice, quale esempio di talento, determinazione e capacità di guardare al futuro con coraggio e visione.

«Questi riconoscimenti – dichiara Divina Greco, Presidente di Impresa Donna Confesercenti Brindisi – rappresentano molto più di un premio. Sono il riconoscimento dell’impegno quotidiano di donne che, con competenza, sacrificio e passione, contribuiscono alla crescita del nostro territorio. Ogni impresa premiata racconta una storia di coraggio, innovazione e resilienza, diventando un modello positivo per le nuove generazioni di imprenditrici.»

Impresa Donna Confesercenti Brindisi rinnova il proprio impegno nel sostenere e valorizzare l’imprenditoria femminile attraverso iniziative, formazione, occasioni di networking e progetti capaci di favorire la crescita delle imprese guidate da donne, nella convinzione che investire sul talento femminile significhi investire sul futuro del territorio.

Complimenti a tutte le imprenditrici premiate, autentiche ambasciatrici dell’eccellenza imprenditoriale della provincia di Brindisi.