La magia dell’opera incontra il linguaggio dello spettacolo multimediale nel cuore di Fasano. Sabato 4 luglio, Piazza Ciaia si trasformerà in un grande teatro all’aperto per ospitare “AIDA – Storia di Amore e di Guerra”, un evento che unirà musica, teatro e narrazione per ripercorrere una delle vicende più celebri del repertorio lirico.

Con inizio alle 21, dopo l’apertura degli ingressi prevista alle 20.30, il pubblico sarà accompagnato nella drammatica storia d’amore di Aida, ambientata sullo sfondo di un conflitto capace di dividere popoli, destini e sentimenti.

Protagonisti della serata saranno il Coro Opera Festival e la Grande Orchestra di Fiati “Gioacchino Ligonzo” Città di Conversano, diretti dal maestro Alberto Veronesi, per una produzione che punta a coniugare la forza della musica dal vivo con una narrazione coinvolgente e suggestive soluzioni multimediali.

La scenografica cornice di Piazza Ciaia farà da sfondo a uno spettacolo pensato per valorizzare il patrimonio artistico e culturale del territorio, trasformando il centro storico di Fasano in un palcoscenico sotto le stelle.

L’organizzazione dell’evento è curata dall’Associazione Culturale Musicale “Ignazio Ciaia” APS.