Partono il 4 luglio gli eventi della bella stagione nel paese di Leo e Lanza del Vasto, della pizzica e della rezza.

Pur portando in eredità molti eventi e concerti degli scorsi anni, nel rispetto della tradizione e delle aspettative del pubblico, il palinsesto estivo della città cerca di tracciare la linea di condotta che, nel tempo, fuori dall’urgenza di questi primissimi giorni, si intende prendere: eventi in cui arte, musica e musiche, teatro e letteratura, memoria e socialità riempiono di senso le serate con un’attenzione particolare alle istanze del territorio, alle diverse fasce d’età, alla valorizzazione di luoghi e personaggi di casa nostra.

Il cinema ha una presenza rilevante con ben due iniziative: una è Cine’, ritorno atteso e voluto dopo una pausa di qualche anno, che si svolgerà per tre quarti della programmazione in luoghi e piazze di periferia e due proiezioni a cura del Consorzio sociale Brindisi – San Vito dei N., unite ad educativa di strada e laboratori di inclusione. Una volontà precisa di portare attenzione e cura attraverso il cinema nelle periferie e tra i giovani.

Non mancano concerti che celebrano i grandi cantautori come Gaetano, Graziani, Battisti e Dalla, il talento vocale e musicale di eccellenze sanvitesi che si sono distinte a livello internazionale come Angela Nisi soprano, orchestre che promuovono i giovani e lo studio di uno strumento musicale, rock e gruppi che propongono un’offerta trasversale e intergenerazionale. Un particolare valore di ringraziamento e gratitudine riveste la serata “I pezzi della mia vita” con la voce storica di Radio Capital, dj e critico musicale, Luca De Gennaro, che da anni, nei mesi estivi, trasmette Capital records dai microfoni di San Vito dei Normanni.

Si stringe la collaborazione con Infopoint e Proloco che offrono tour e aperitivi a tema natura e cultura per le vie del centro ma anche presso il castello d’Alceste e altri luoghi simbolo della città.

Anche la Biblioteca è protagonista di momenti significativi: attività per bambini e speciali camei d’autore come la presenza di Sara Rattaro.

Il Barocco Festival, anche quest’anno, rappresenta un atteso e ormai partecipato appuntamento con la musica di Leonardo Leo e con le contaminazioni e le rivisitazioni che lo riguardano.

I libri sono coprotagonisi dell’estate sanvitese, con una vera e propria rassegna che, oltre a promuovere autori locali, porta scrittori e personaggi di risonanza nazionale, da Antonio Caprarica a Francesco Carofiglio, da Giorgia Lepore, ai cui romanzi si ispira la recente fiction Rai GERRI, a Simone Tempia, autore dei famosi aforismi di VITA CON LLOYD.

Le presentazioni dei libri rientrano in una nuova rassegna che proseguirà anche ben oltre la stagione estiva e che, con un nome che unisce promozione della lettura e identità e un logo che sarà simbolo di tutti gli incontri, si chiamerà LeggeREZZA.

Non mancano le compagnie vernacolari locali ma uno spazio importante è assegnato al teatro civile con La stanza di Agnese, in ricordo di Paolo Borsellino.

“La costituzione in tasca” sarà un momento di vera e propria investitura civile dei nuovi diciottenni a cui, in una serata costruita apposta per loro, verrà consegnata una copia della Costituzione italiana, come simbolo dell’ ingresso nell’età della partecipazione pubblica nel Paese e a San Vito.

Il Comune patrocina anche le iniziative di Nui, XFarm e Spi Cgil mettendosi in ascolto delle fragilità, della sostenibilità sociale e della memoria storica.

Il cuore del programma estivo è costituito come ogni anno dagli eventi della Festa patronale che vedrà ospiti speciali i Taricata, Dj Trizza e i Sud Sound System.

Nonostante l’insediamento della nuova giunta sia avvenuto solo una quindicina di giorni fa, a San Vito, l’ESTATE è già ADDOSSO!

Il programma sarà disponibile online e in brochure a brevissimo sulla pagina Facebook del Comune, sul sito istituzionale e sarà diffuso attraverso mirati canali pubblicitari.