Start qualche minuto dopo le 08.35 con venti dai quadranti settentrionali sino a 15 nodi, tali da favorire i piani delle imbarcazioni più ambiziose e performanti. Sono state 39 le partenze effettive della XV edizione della Regata del Grande Salento Brindisi-Valona – Trofeo dell’Accoglienza (a fronte delle 47 iscrizioni): 22 nelle classi ORC e Multiscafi, 17 per la Veleggiata.

La cerimonia di premiazione si terrà domani (sabato 4 luglio) alle ore 19.30 nel Marina di Orikum, partner della Lega Navale Italiana, organizzatrice dell’evento velico. La prima classificata in tempo reale riceverà il «Trofeo dell’Accoglienza», la prima classificata in tempo compensato nella classifica Over-All si aggiudicherà il Trofeo «Mirko Gallone». Previsti anche premi e trofei per le imbarcazioni iscritte alla veleggiata, classe libera, secondo le regole della Manifestazione Velica da Diporto.

Nella serata di ieri, nella sezione di via Amerigo Vespucci, la cerimonia di presentazione e il benvenuto agli equipaggi alla presenza della massima autorità, tra cui il sindaco di Brindisi e il Prefetto Guido Aprea. E poi grande festa con la musica del gruppo «GrooveJet» e le frenetiche ore dell’attesa prima della partenza.