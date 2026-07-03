Martedì 7 Luglio pv alle ore 10,00 a Brindisi presso Palazzo Nervegna, AVIS Prov.le Brindisi presenta “La tua donazione è il suo domani”, la campagna dell’estate 2026 per promuovere la cultura del dono.

Un’immagine, un messaggio, una promessa di vita. È questo il significato del messaggio promosso da AVIS, nato per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della donazione di sangue e plasma e per rafforzare la cultura della solidarietà.

Con lo slogan “La tua donazione è il suo domani”, la campagna vuole ricordare che dietro ogni sacca di sangue donata c’è una persona che potrà continuare a vivere, curarsi, affrontare un intervento chirurgico, una terapia oncologica o un’emergenza.

«Donare sangue significa compiere un gesto semplice ma dal valore straordinario. Ogni donazione rappresenta una possibilità in più per qualcuno: un domani, una speranza, una vita», ha dichiarato il Presidente di AVIS Provinciale Brindisi Sergio Zezza, dobbiamo avere la consapevolezza che il fabbisogno di sangue è costante durante tutto l’anno, ma che nel periodo estivo diventa una criticità e che quindi è fondamentale coinvolgere sempre nuovi donatori, in particolare i giovani, affinché il sistema trasfusionale possa continuare a rispondere efficacemente alle esigenze degli ospedali.

Interverranno: S.E. Guido Aprea Prefetto di Brindisi, il Direttore Generale ASL Brindisi Dott. Maurizio De Nuccio, il Direttore del SIMT di Brindisi Dott.ssa Antonella Miccoli, il Vicepresidente Vicario di Avis Nazionale Avv. Luigi Bruno, il Presidente di Avis Regionale Dott. Raffaele Romeo e altri rappresentanti istituzionali, autorità sanitarie, dirigenti associativi e volontari di AVIS.

Avis Provinciale Brindisi