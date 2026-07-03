A partire da settembre prenderanno ufficialmente il via a Brindisi le riprese del film “DICE”, una serie thriller con produzione esecutiva affidata a Sirio Studios, guidata dal Presidente e CEO Angelo Viggiano, realtà lucana con un consolidato track record nell’industria cinematografica.

Le riprese si svolgeranno per circa un mese e interesseranno principalmente la città di Brindisi, coinvolgendo alcune delle sue location più rappresentative: il centro storico, il porto, l’aeroporto, il rione Casale, oltre a monumenti, scuole e grandi strutture alberghiere. Parte delle lavorazioni si estenderà anche ai territori di Mesagne e Lecce. La regia del progetto è affidata a un regista indiano, in linea con una visione produttiva internazionale che richiama le dinamiche del cinema di Bollywood, tra le più grandi e influenti industrie cinematografiche al mondo.

Il film è prodotto dal brindisino Roberto Antoniolli che ha fortemente voluto che il film venisse girato nella sua città, Brindisi, essendo profondamente innamorato del territorio e della sua identità culturale e cinematografica.

“La maestranza sarà esclusivamente brindisina – dichiara Roberto Antoniolli – dalla fotografia alla scenografia, dal comparto fonico a tutte le principali professionalità tecniche. Un investimento concreto sul territorio e sulle sue competenze, con importanti ricadute economiche locali”.

Angelo Viggiano sottolinea, inoltre, la forte collaborazione ricevuta dall’Amministrazione comunale di Brindisi che ha messo a disposizione supporto e disponibilità per l’organizzazione delle riprese sul territorio.

Tra le protagoniste del film ci sarà anche l’attrice brindisina Giorgia Andriani, artista nota a livello internazionale e da anni attiva in India. La produzione, a vocazione internazionale e con distribuzione prevista globale, prevede inoltre l’apertura dei casting, con una selezione rivolta a comparse e figurazioni locali, le cui date saranno comunicate a breve.

Ufficio Stampa – Produzione “DICE”