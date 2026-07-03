“Sembra di essere in una galleria d’arte, ma ci troviamo nell’Aeroporto del Salento, a Brindisi, dove abbiamo appena inaugurato la mostra del maestro Michele Mariano “Tarantate”. Aprire alla cultura questi spazi permette a cittadini e visitatori di trasformare il tempo dell’attesa in un’esperienza di conoscenza e bellezza. Una scelta che condivido e sostengo con convinzione”.

Ha detto il Presidente del Consiglio regionale Toni Matarrelli partecipando oggi nell’Aeroporto del Salento di Brindisi all’inaugurazione della mostra fotografica “Tarantate – La pizzica e il ballo dell’anima”, iniziativa promossa dalla Città di Galatina con l’editore Congedo, che oggi ha presentato anche il catalogo illustrato. Presenti il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile e il Sindaco di Galatina, Fabio Vergine.

“Oggi è stata anche l’occasione per visitare insieme al presidente Vasile i nuovi cantieri dell’aerostazione, perché questo scalo si appresta a cambiare volto – ha aggiunto Matarrelli – Il Terminal passeggeri raddoppia, con un primo ampliamento di circa il 30% entro la fine del 2026, a cui seguirà un ulteriore 25% nel 2027. Più spazi per lo shopping, per la ristorazione e più comfort per i viaggiatori. Quest’anno si punta al record di 4 milioni di passeggeri. Per questo si sta realizzando un investimento rilevante sulla sicurezza e sulla rapidità di tutte le operazioni. Grazie al nuovo sistema di smistamento bagagli lo scalo potrà gestire in modo efficiente fino a 3.600 bagagli l’ora. E per chi viaggia in macchina, entro fine anno saranno chiusi anche i lavori per ampliare i parcheggi con ulteriori 800 posti auto. Sono i numeri della Puglia efficiente che accoglie, che viaggia e che cresce”.

Allegati:

PHOTO-2026-07-03-16-11-06 3.jpg

PHOTO-2026-07-03-16-11-06 2.jpg

PHOTO-2026-07-03-16-11-06.jpg

tarantate.mp4