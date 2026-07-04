Nel pomeriggio di oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Brindisi è intervenuta all’ingresso di Mesagne a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture, una Fiat Punto e una Fiat Grande Punto.

All’arrivo sul posto, il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto al soccorso dei tre occupanti le autovetture coinvolti nel sinistro e alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata, al fine di garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza.

I tre feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118 e successivamente trasportati presso l’Ospedale “A. Perrino” di Brindisi per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul posto sono intervenute anche le Forze dell’Ordine, che hanno effettuato i rilievi e gli adempimenti di loro competenza