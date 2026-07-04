Prende il via oggi “CRI in Bici”, il nuovo servizio di prossimità promosso dalla Croce Rossa Italiana, Comitato di Francavilla Fontana e Oria, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Si tratta di un presidio socio-sanitario su due ruote attivo all’interno della Villa Comunale e per le strade del centro di Francavilla Fontana.

L’iniziativa prevede la presenza di volontari della Croce Rossa a bordo di biciclette attrezzate con kit di primo soccorso e defibrillatore semiautomatico (DAE), impegnati nel presidio della Villa Comunale, di viale Lilla, via Roma, del centro storico e, il sabato, della zona mercatale. Il servizio è pensato per garantire una presenza costante e a impatto ambientale zero in alcuni dei luoghi di aggregazione più frequentati della città, offrendo assistenza sanitaria tempestiva, supporto socio-assistenziale e informazioni utili in materia di prevenzione.

Grazie alla flessibilità delle due ruote, gli operatori potranno muoversi agilmente tra la folla, riducendo i tempi di intervento in caso di malori, piccole ferite o emergenze, in attesa dell’eventuale arrivo dei mezzi di soccorso del 118.

“Con il servizio ‘CRI in Bici’ vogliamo essere ancora più vicini alla nostra comunità, portando la prevenzione e il primo soccorso direttamente nei luoghi di vita quotidiana e di svago dei cittadini” dichiara Elio Di Nunzio, presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato di Francavilla Fontana e Oria.

“Questo servizio arriva nei luoghi vissuti quotidianamente da famiglie, bambini, anziani e cittadini di ogni età, dalla Villa Comunale al centro storico” dichiara Maria Giovanna Lupo, assessora alle Politiche Sociali. “Avere un punto di riferimento sanitario e umano diffuso in più punti della città significa dare alla comunità un’attenzione in più, soprattutto per chi vive con maggiore fragilità. Ringrazio i volontari della Croce Rossa per la disponibilità con cui hanno accolto questo progetto”.

“Il servizio ‘CRI in Bici’ racconta bene cosa può nascere dalla collaborazione tra Amministrazione e realtà del volontariato” dichiara il sindaco Antonello Denuzzo. “Un presidio leggero, mobile e a impatto zero, che attraverserà la Villa Comunale, il centro storico e altri punti chiave della città. È un modo concreto di prendersi cura delle persone, degli spazi pubblici, della qualità della socialità cittadina”.

Nei prossimi giorni, in considerazione dell’emergenza legata alle alte temperature, saranno inoltre istituiti punti freddi climatici e sarà avviata una campagna informativa con numeri di telefono di supporto, sempre a cura della Croce Rossa Italiana.