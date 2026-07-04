Proseguono i controlli straordinari dei Carabinieri della Compagnia di Fasano nell’ambito del piano di intensificazione disposto dal Comando Provinciale di Brindisi per rafforzare la sicurezza sul territorio durante il periodo estivo.

L’operazione, definita ad “alto impatto”, ha interessato le aree della movida e i principali luoghi di aggregazione giovanile con l’obiettivo di prevenire e contrastare la criminalità diffusa, lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti.

Arrestato un 19enne dopo un inseguimento a Torre Canne

Nel corso dei controlli, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un 19enne con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è avvenuto a Torre Canne, dove il giovane, notata la presenza dei Carabinieri, avrebbe abbandonato un borsello tentando di allontanarsi a piedi. Durante la fuga avrebbe anche spintonato uno dei militari, prima di essere raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento.

Nel borsello recuperato sono state trovate 11 dosi di hashish, per un peso complessivo di 55 grammi, oltre a 60 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori provento dell’attività di spaccio. Droga e denaro sono stati sequestrati.

In manette anche un 60enne

Un secondo arresto è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Fasano nei confronti di un 60enne, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato fermato mentre percorreva le vie del centro in sella a una bicicletta elettrica. Secondo quanto ricostruito dai militari, alla vista della pattuglia avrebbe cercato di disfarsi di un involucro contenente 0,5 grammi di cocaina.

La successiva perquisizione personale e domiciliare ha consentito di rinvenire un ulteriore involucro con 0,6 grammi di cocaina, 30 grammi di hashish, materiale utilizzato per il taglio e il confezionamento delle dosi e 3.600 euro in contanti, ritenuti riconducibili all’attività di spaccio. Anche in questo caso tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Una segnalazione per uso personale

Nel corso del servizio, i Carabinieri hanno inoltre segnalato all’Autorità amministrativa un giovane trovato in possesso di 1,4 grammi di hashish destinati, secondo gli accertamenti, ad uso personale. La sostanza è stata sequestrata amministrativamente.

L’attività rientra nel più ampio dispositivo di controllo predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, che proseguirà nelle prossime settimane su tutto il territorio provinciale per prevenire i reati e garantire maggiori condizioni di sicurezza, soprattutto nelle località interessate dal maggiore afflusso di residenti e turisti durante la stagione estiva.