Il Brindisi FC inizia a delineare la preparazione in vista della stagione sportiva 2026-2027. La società biancazzurra ha ufficializzato la sede del ritiro precampionato e annunciato un nuovo innesto per la rosa.
La squadra svolgerà il ritiro estivo a Viggiano, in provincia di Potenza, presso la Cittadella dello Sport, dove si allenerà dal 20 luglio al 13 agosto. Saranno oltre tre settimane di lavoro durante le quali lo staff tecnico potrà preparare la squadra in vista dell’inizio della nuova stagione, alternando sedute atletiche, tattiche e le prime amichevoli estive.
Sul fronte del mercato, il club ha inoltre comunicato il tesseramento di Endri Zenelaj, che vestirà la maglia biancazzurra nella stagione 2026-2027. L’accordo prevede anche un’opzione per il prolungamento del rapporto nella stagione 2027-2028.
Con l’annuncio della sede del ritiro e l’arrivo del nuovo calciatore, il Brindisi FC prosegue dunque la programmazione della prossima annata sportiva, ponendo le basi per la costruzione della squadra che affronterà il campionato 2026-2027.