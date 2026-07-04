Un confronto aperto, senza appartenenze politiche e con un unico obiettivo: raccogliere idee e proposte per il futuro di Brindisi. È questo lo spirito dell’incontro pubblico “Insieme per il Porto e la Città – I brindisini con Brindisi”, in programma venerdì 10 luglio alle ore 18, presso Palazzo Nervegna.

L’iniziativa nasce con l’intento di coinvolgere cittadini, associazioni, imprese e operatori economici del territorio in un momento di dialogo dedicato alle principali sfide che attendono la città. Gli organizzatori sottolineano infatti come l’appuntamento sia privo di qualsiasi bandiera di partito, con la volontà di favorire un confronto libero e costruttivo sulle prospettive di sviluppo di Brindisi.

Nel corso dell’incontro saranno affrontati alcuni dei temi considerati strategici per il rilancio del territorio: porto, logistica, nautica, turismo, lavoro, sviluppo economico e salvaguardia del territorio. Argomenti strettamente collegati tra loro e ritenuti fondamentali per delineare una visione condivisa della città nei prossimi anni.

L’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano offrire il proprio contributo attraverso proposte, osservazioni e idee, nella convinzione che il confronto tra istituzioni, mondo produttivo e cittadini possa rappresentare un valore aggiunto nella costruzione delle scelte future.

L’appuntamento è quindi fissato per venerdì 10 luglio, alle ore 18, a Palazzo Nervegna, su iniziativa di Raffaele Giove e Antonio Turco, promotori dell’incontro, che invitano la cittadinanza a partecipare numerosa.