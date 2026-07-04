Una nota del consigliere regionale Luigi Caroli (FdI).

“Il nuovo corso di Luigi Vernaglione, come direttore sanitario dell’Asl Brindisi, deve avere come assoluta priorità la situazione del Pronto Soccorso dell’ospedale ‘Perrino’ di Brindisi.

“Anche nelle ultime ore sono giunte segnalazioni di un disagio diffuso: le prime vittime sono gli stessi operatori sanitari costretti a fronteggiare, con poche risorse umane, gli accessi continui nel reparto di medicina d’emergenza-urgenza. Servono interventi immediati. La situazione è allarmante. È davanti a quello che accade giornalmente non può che aumentare l’amarezza per il contributo che l’Ospedale di Comunità Di Summa avrebbe potuto offrire al Perrino.

“Oggi la sanità brindisina è ai minimi storici per servizi erogati e attrattività. Quello che accade al Perrino è la fotografia reale di quanto noi sosteniamo da tempo. Non spetta a noi indicare l’agenda per il direttore Vernaglione. Se vorrà, troverà nei rappresentanti di Fratelli d’Italia sempre interlocutori attenti e orientati, ognuno nel rispetto del proprio ruolo, a risolvere i tanti problemi degli ospedali brindisini e dei presidi territoriali. Non siamo alla ricerca di selfie o visibilità ma solo di soluzioni nell’interesse della comunità, ad iniziare dal pronto soccorso del Perrino di Brindisi”./ comunicato