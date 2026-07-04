La LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Associazione Provinciale di Brindisi, invita cittadini, famiglie e appassionati di sport a partecipare al Primo Trofeo LILT Brindisi, il triangolare di basket organizzato con finalità benefiche per sostenere le attività di prevenzione oncologica sul territorio.

L’evento si terrà *lunedì 6 luglio 2026, alle ore 17.30, presso il Palazzetto dello Sport di Mesagne* e vedrà sfidarsi sul parquet le rappresentative della ASL Brindisi, dei Last Bullets Mesagne – Squadra Rossi e dei Last Bullets Mesagne – Squadra Neri, con la prestigiosa partecipazione dell’arbitro internazionale Mino Corsa.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di coniugare sport, solidarietà e salute, promuovendo la cultura della prevenzione e sensibilizzando la comunità sull’importanza di adottare corretti stili di vita. Il ricavato della manifestazione sarà destinato a sostenere le attività di prevenzione oncologica promosse dalla LILT – Associazione Provinciale di Brindisi – sul territorio brindisino.

Nel corso della manifestazione sarà inoltre possibile acquistare il volume del Professor Francesco Schittulli, Presidente Nazionale della LILT, un’opera che racconta l’importanza della prevenzione, della ricerca e dell’impegno nella lotta contro i tumori. Anche il ricavato della vendita del libro sarà interamente destinato a sostenere le iniziative di prevenzione oncologica promosse dalla LILT – Associazione Provinciale di Brindisi – contribuendo concretamente alla diffusione della cultura della salute e della diagnosi precoce.

Lo slogan dell’evento, *#iofaccioprevenzione*, racchiude il messaggio che la LILT – Associazione Provinciale di Brindisi – intende diffondere: la prevenzione rappresenta il primo e più efficace strumento nella lotta contro i tumori e ciascuno può fare la propria parte attraverso controlli periodici, informazione e comportamenti salutari.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Mesagne, della ASL Brindisi – PugliaSalute e del Centro Sportivo Italiano – Comitato di Brindisi, a testimonianza della forte sinergia tra istituzioni, mondo dello sport e realtà impegnate nella tutela della salute.

La LILT – Associazione Provinciale di Brindisi – rivolge un invito a tutta la cittadinanza a partecipare numerosa per vivere un pomeriggio all’insegna dello sport, della condivisione e della solidarietà. Ogni presenza e ogni gesto di sostegno contribuiranno a rafforzare l’impegno della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori nella promozione della prevenzione, della diagnosi precoce e dell’educazione ai corretti stili di vita.

Lo sport unisce, la prevenzione protegge. Insieme possiamo fare la differenza.