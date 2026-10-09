Il Bellaria Padel Brindisi si appresta domenica a vivere un’altra emozionante pagina di sport con la finale maschile per l’accesso in serie B contro il Wonderbay San Marino.

C’è entusiasmo e fermento tra i tifosi brindisini per questo importante avvenimento che pone il sodalizio del presidente Francesco Giorgino tra i migliori club del Sud Italia per i risultati ottenuti in questi anni.

Basti ricordare la formazione femminile che milita in serie A e tutte le altre squadre maschili e femminili che stanno ottenendo risultati lusinghieri nei propri campionati.

Ora però l’attenzione è sulla sfida di domenica che vedrà le due squadre darsi battaglia sui campi del Padel Park Mesagne a partire dalle ore 11.

Il club messapico ospiterà nuovamente i giocatori del Bellaria Brindisi dopo la brillante vittoria nei quarti di finale a consolidamento di un rapporto sinergico con la struttura mesagnese e la costante crescita del Padel nel territorio.

Il livello tecnico è molto alto da ambo le parti e bisognerà lottare su ogni punto per portare a casa il risultato.

I ragazzi brindisini sono carichi e pronti per questa sfida che si annuncia ricca di fascino ed equilibrio.

L’appuntamento al Padel Park Mesagne è di quelli da non perdere assolutamente ed i tifosi con il loro calore potranno essere il valore aggiunto della squadra.

Ufficio Comunicazione Bellaria Padel Brindisi