Con la presentazione ufficiale di squadra e staff alla città, prende forma il “nuovo corso” del Bellaria Padel Brindisi, unica realtà del Sud Italia impegnata nel campionato di serie A femminile. L’evento si è svolto nella sala “Mario Marino Guadalupi” di Palazzo di Città, trasformandosi in un momento di forte connessione tra società, istituzioni e territorio.

Alla conferenza stampa hanno preso parte il sindaco Giuseppe Marchionna, il viceprefetto Maria Rita Coluccia, il presidente del Bellaria Francesco Giorgino, il referente nazionale FITP Alessandro Dell’Acqua, il direttore tecnico Marc Salart, la capitana Claudia Noemi Cascella e il team manager Dario Recchia, alla presenza di assessori, consiglieri comunali e numerosi tifosi.

Al centro degli interventi, il valore dello sport come leva di promozione territoriale e il ruolo crescente del padel, ormai fenomeno sociale capace di coinvolgere migliaia di appassionati anche a Brindisi. Un percorso, quello del Bellaria, costruito con impegno e sacrifici, in un contesto dove la continuità dei progetti sportivi, soprattutto al femminile, resta una sfida complessa.

“Siamo orgogliosi di avere una squadra di padel in serie A – ha dichiarato il sindaco Marchionna – è un veicolo di promozione della città e della sua capacità attrattiva, in un momento straordinario per il tennis italiano”. Il primo cittadino ha inoltre sottolineato come il padel rappresenti un’opportunità per rafforzare l’immagine di Brindisi a livello nazionale, inserendosi in un più ampio percorso di rilancio del territorio.

Soddisfazione espressa anche dal presidente Francesco Giorgino: “Questo progetto è cresciuto in pochi anni grazie a tanti sacrifici. Spero sia solo l’inizio di un cammino ricco di emozioni. Brindisi è una città che ama lo sport: al basket e al calcio si aggiunge oggi il padel, e la serie A rappresenta un vantaggio competitivo che può fare la differenza”.

Parole cariche di orgoglio anche per la capitana Claudia Noemi Cascella: “In cinque anni siamo passati dalla serie D alla serie A. È il frutto di un’organizzazione solida e di un gruppo coeso. Ora vogliamo continuare a crescere e raggiungere nuovi obiettivi”.

Nel corso dell’incontro sono stati presentati squadra e staff. Il roster comprende atlete di livello internazionale come Tamara Icardo (numero 9 del mondo) e Virginia Riera (numero 30), affiancate da Cascella, Lara Meccico – già numero uno d’Italia –, Erika Zanchetta, Marina Garsia, Alessia Perrone e Flavia Coppola.

Lo staff è guidato dal presidente Giorgino, con il direttore tecnico spagnolo Marc Salart, il team manager e responsabile comunicazione Dario Recchia, la fisioterapista Francesca Orgiani, il direttore commerciale Alessandro Nani, il responsabile marketing Teddy Mastrorosa, il referente istituzionale Alessandro Sportelli e il responsabile delle dirette web Francesco Guadalupi.

L’appuntamento ora è sul campo: il Bellaria esordirà in casa domenica 12 aprile contro Novara, in una sfida che segnerà l’inizio ufficiale della stagione e di un progetto che ambisce a fare di Brindisi un punto di riferimento per il padel nel Sud Italia.