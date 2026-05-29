Grande attesa in Valle d’Itria per il ritorno dell’evento molto amato dai numerosi appassionati di automobilismo del territorio, la Coppa Selva di Fasano, arrivata all’edizione numero 67, che si prepara al lungo weekend tra venerdì 29 e sabato 30 con le prove ufficiali e poi il clou con la gara di domenica 31 Maggio. Previsto il pubblico delle grandi occasioni a fare da cornice a questo straordinario appuntamento per vedere da vicino i “bolidi” che renderanno la gara incandescente. Notevole l’adesione dei partecipanti che hanno dimostrato il loro interesse verso questa storica gara, tra le più competitive del campionato italiano Supersalita, con il raggiungimento di 236 iscritti, come riportato nella lista ufficiale dell’organizzazione della A.S. Egnathia. La Presidente Laura Demola lavora instacabilmente da mesi alla perfetta riuscita della manifestazione, tra il rispetto degli obblighi burocratici, i contatti con ACISport e l’adesione delle scuderie presenti all’appello. Nell’edizione dell’80° anniversario, dalla prima Fasano-Selva disputata nel 1946, non poteva esserci migliore conclusione della fase preliminare, completata nelle ultime ore dalla segreteria di gara. Sono 39 le vetture Prototipo che si preparano ad affrontare curve e tornanti della Fasano-Selva e tra loro c’è l’intera classifica dei Top-10 del Campionato Italiano. Comanda il gruppo il fiorentino Simone Faggioli, che definisce sul suo profilo il tracciato “velocissimo e decisamente spettacolare” ed ha scritto la storia di questa competizione, viste le vittorie collezionate nel corso degli anni, leader provvisorio di classifica davanti all’abruzzese Stefano Di Fulvio (entrambi su Nova Proto NP01) e Luigi Fazzino, siciliano di Melilli (SR) su Osella PA30 Evo. Il senese Mirko Torsellini (Norma M20 FC), il ragusano Franco Caruso (Nova Proto NP01) e il potentino Achille Lombardi (Osella PA30) completano le presenze dalla classifica dei primi sei. Nel team del leader toscano si aggiunge il trentino Diego Degasperi (Nova Proto NP 03), che insieme a Faggioli e Caruso partirà, dopo la gara fasanese, alla volta del Colorado, dove i tre piloti difenderanno i colori italiani alla Pike’s Peak, la cronoscalata più conosciuta del mondo. Per loro, la Fasano-Selva sarà un esame fondamentale, prima di affrontare l’elettrizzante rally americano.

Le gare di domenica 31, che partiranno alle ore 9:00 dalla SS 172 alle porte di Fasano (all’altezza della stazione di servizio Eni), avranno la consueta copertura del servizio televisivo di Aci Sport TV (228 Sky e 52 Tivùsat), che effettuerà la telecronaca completa. A rendere ancora più vibrante la gara ci penseranno anche le 14 vetture GT iscritte, tra le quali è prevedibile la sfida all’ultimo miglio tra la Ferrari 296 Challenge del foggiano Lucio Peruggini e la BMW Z4 GT3 del laziale Marco Iacoangeli.

Vip e personalità alla Fasano-Selva. Confermata la presenza dell’attore Claudio Amendola, pronto a vivacizzare l’ambiente con il suo grande carisma.

In apertura delle giornate di prove e gara, a fare da apripista sono stati chiamati l’On. Mauro D’Attis, Vicepresidente della Commissione Parlamentare Antimafia, e Jimmy Ghione, personaggio televisivo ben noto al pubblico locale per i suoi trascorsi alla Fasano-Selva. Entrambi saliranno al volante di una Lamborghini Huracàn Evo Spyder. La manifestazione sarà aperta, sabato 30, alla presenza del Presidente CONI Luciano Buonfiglio.

Altro momento celebrativo sarà la disputa del Trofeo Vip, ventesima edizione di questa gara nella gara, voluta da Laura De Mola. Dal mondo dello star-system la showgirl Francesca Brambilla, l’ex assessore della Regione Puglia Fabiano Amati, il karateka Stefano Maniscalco, l’attore Stefano Masciarelli, il pallavolista Gigi Mastrangelo e il conduttore televisivo Savino Zaba correranno con i più esperti Lorenzo e Leonardo Tano, figli dell’attore Rocco Siffredi, e con due debuttanti: il conduttore televisivo Andrea Lo Cicero e il giovane Luciano Moggi, nipote del noto dirigente sportivo. Presente anche Uccio De Santis, beniamino del pubblico

Un grande appassionato di motori che conosce molto bene la gara è il Dott. Lello Di Bari, già sindaco di Fasano. Per questa sfida, sono pronte le Volkswagen Lupo fornite dalla Epta Motorsport.

La viabilità durante la Coppa Selva di Fasano prevede le prove ufficiali di sabato 30 e la gara di domenica 31 che inizieranno entrambe alle ore 9:00 per concludersi in serata, al termine delle due sessioni previste. Chiusura al traffico della SS 172 e delle SP 1 e 2, per raggiungere Selva di Fasano è utilizzabile il percorso di viale delle Giritoie, con accesso dalla strada che porta allo Zoosafari.

FRANCESCO ZIZZI