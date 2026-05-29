Una delegazione dell’Alto Consiglio dei cittadini maliani residenti in Italia è stata ricevuta nel pomeriggio di venerdì 29 maggio dal Prefetto di Brindisi e dal sindaco Giuseppe Marchionna, in vista della sessione semestrale dell’organismo in programma domani, sabato 30 maggio 2026, a Palazzo Granafei Nervegna.
La delegazione, composta dai rappresentanti nazionali dell’Alto Consiglio, dai Consoli onorari e dal presidente dell’Associazione Maliana in Puglia, ha fatto tappa a Brindisi nell’ambito degli appuntamenti istituzionali organizzati sul territorio.
Nel corso dell’incontro in Prefettura si è svolto un confronto sui temi della coesione sociale, dell’integrazione, della collaborazione con le istituzioni locali e del rafforzamento dei rapporti con la comunità maliana presente nella provincia brindisina.
Temi analoghi sono stati affrontati anche durante il colloquio con il sindaco Giuseppe Marchionna, che ha accolto la delegazione a Palazzo di Città. La comunità maliana, infatti, considera Brindisi “una città amica”, scelta per ospitare l’incontro nazionale dei cittadini maliani in Italia.
L’appuntamento è fissato per sabato 30 maggio alle ore 10.00 presso Palazzo Granafei Nervegna. Alla sessione semestrale dell’Alto Consiglio parteciperanno, tra gli altri, l’Ambasciatore del Mali in Italia, il sindaco Marchionna, oltre alle associazioni e alle realtà sociali del territorio.
L’iniziativa punta a consolidare il dialogo tra istituzioni e comunità straniere presenti sul territorio, promuovendo inclusione, partecipazione e collaborazione sociale.