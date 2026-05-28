Si è concluso oggi il progetto “I Giovedì della Legalità”, promosso dalla Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Mesagne in collaborazione con tutti gli istituti scolastici della “cittadina messapica”.

Nel corso dell’intero anno scolastico 2025/2026, ogni giovedì, il Dirigente e il personale del Commissariato P.S. hanno incontrato gli studenti delle scuole di Mesagne, creando con loro momenti di vivace confronto e dialogo sui principali temi legati all’educazione civica e alla legalità.

Particolare attenzione è stata dedicata ai rischi connessi all’utilizzo della rete e dei social network, ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, all’educazione stradale, alla prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti e dell’abuso di alcol, nonché ai valori del rispetto delle regole, delle persone e dell’ambiente.

La Polizia di Stato ringrazia i Dirigenti scolastici e i collaboratori degli Istituti Comprensivi “Carducci-Materdona” e “Giovanni XXIII-Moro”, nonché dell’I.I.S.S. “E. Ferdinando”, per la preziosa collaborazione offerta nella realizzazione del progetto.

Un sentito ringraziamento va soprattutto agli studenti, veri protagonisti dell’iniziativa, che hanno partecipato con entusiasmo e interesse alle attività proposte.

Anche quest’anno, oltre agli incontri svolti tra i banchi di scuola, gli studenti hanno avuto l’opportunità di visitare i locali del Commissariato di P.S. di Mesagne, conoscendo da vicino gli uffici della Polizia Scientifica e del Controllo del Territorio e vivendo l’esperienza di diventare, simbolicamente, “investigatori per un giorno”.